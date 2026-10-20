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Sorprendió a todos: descubrieron que Lionel Messi no sigue en Instagram a una reconocida artista argentina

El futbolista es muy selectivo en sus redes sociales y le dio follow a solamente 369 personas, entre las que no se encuentra esta cantante famosa.

Messi no sigue a La Sole en Instagram.

Messi no sigue a La Sole en Instagram.

Redes sociales

En el programa Antes que Nadie de Luzu TV juegan a El Perseguido que consta en seleccionar un famoso y adivinar a qué personajes no sigue. Esta vez Lionel Messi fue el elegido y descubrieron que nunca le dio follow a una reconocida artista argentina: “No lo puedo creer”.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con el Balón de Oro.
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Se trata de Soledad Pastorutti, pero sí mostraron que sigue a artistas como Tini Stoessel, Nicki Nicole y Rosalía. Tampoco sigue a Luciano Pereyra, pero sí le dio follow a Paulo Londra, Wos, Duki, Alejandro Sánz y Louta, entre otros.

En el rango conductores, mostraron que no sigue a Darío Barassi, aunque sí a Marcelo Tinelli y Andy Kusnetzoff, Nico Vázquez y Susana Giménez.

En cuanto a clubes, revelaron que no dejó de seguir a PSG, pero que sí sigue a otros clubes como Newell’s, Chelsea, Inter Miami, entre los más destacados.

Los conductores de AQN se mostraron sorprendidos por la decisión del capitán de la Selección argentina de no seguir a la artista de Arequito, pero aseguraron que su relación sigue siendo muy buena e incluso instalaron el debate de si Leo tiene una cuenta sencundaria donde sigue a los verdaderos cercanos.

La Selección argentina enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los próximos dos partidos amistosos que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA de noviembre: enfrentará a Uruguay, el viernes 13 en Buenos Aires, y a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba. La particularidad es que serán los primeros compromisos tras el adió de Lionel Messi.

El conjunto albiceleste afrontará la última ventana del año con un par de compromisos. En primer término disputará una nueva edición del clásico del Río de la Plata con la Celeste, que dirige de manera interina Diego Forlán.

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