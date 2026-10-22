22 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Messi llegó a España y revolucionó Oviedo: recibirá el premio Princesa de Asturias

El jugador de Inter Miami arribó acompañado de Antonela Roccuzzo para ser parte de la gala, donde recibirá el galardón en reconocimiento a su trayectoria y “constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

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El premio reconoce su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos.

El premio reconoce su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos.

Mundo Deportivo

Lionel Messi volvió a revolucionar España luego de llegar a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Una gran cantidad de fanáticos que se acercaron para darle la cálida bienvenida.

Lionel Messi recibirá el Premio de Asturias este viernes
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El campeón del mundo en Qatar 2022 arribó por la mañana junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, a bordo de un vuelo privado que se mantuvo bajo un operativo de discreción. Ambos se trasladaron directamente hacia el Hotel de la Reconquista, en el centro de la ciudad donde miles de fanáticos lo esperaban con banderas y carteles de apoyo y emoción de tener cerca al jugador del Inter Miami.

La presencia del excapitán de la Selección en la ciudad española se debe a la entrega el Premio Princesa de Asturias 2026 que recibirá en reconocimiento a su trayectoria y “constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, siendo un ejemplo de superación y solidaridad.

La presencia del excapitán de la Selección en la ciudad española se debe a la entrega el Premio Princesa de Asturias 2026 que recibirá en reconocimiento a su trayectoria y “constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, siendo un ejemplo de superación y solidaridad.

El acto de la entrega del galardón será este viernes en el Teatro Campoamor, donde, luego de ello, tendrá un encuentro abierto con niños, adolescentes y estudiantes en el Palacio de los Deportes. La Fundación puso a la venta 4.600 entradas que se agotaron en 13 minutos con más de 16 mil personas conectadas en simultáneo.

Messi se mostró contento por la entrega del premio y recordó a su padre

Luego de instalarse en el Hotel Reconquista fue recibido por la directora de la Fundación de Asturias, Teresa Sanjurjo y tras ello, Lionel Messi tuvo una entrevista con EFE donde destacó la importancia del Premio Princesa de Asturias y el mensaje de su padre al respecto.

El astro argentino aseguró que Jorge, fallecido en agosto, “estaba muy feliz e ilusionado” por este galardón. “Sabíamos que sería difícil estar acá por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera el premio”, reconoció.

“Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando”, aseguró.

En otro tramo de la nota recordó el consejo más importante que recibió de quien también supo ser su representante.Nunca dejar de intentar, me decía ‘tomá el balón e intentalo, tanto si la tentativa tiene éxito como si no, y no quedarme atrapado en ese momento, porque siempre hay una oportunidad para intentarlo de nuevo’”.

Por qué Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes es uno de los galardones internacionales más prestigiosos del mundo hispanohablante que reconoce a personas, equipos o instituciones cuyos logros deportivos o trayectoria ejemplaricen la capacidad de superación, el esfuerzo y los valores éticos, además de promover o difundir la práctica deportiva.

Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, anunciaron.

La candidatura la propuso David González, presidente de un club de triatlón de la Universidad de Oviedo. Luego de que el jurado votara el reconocimiento, publicó un texto explicando los motivos de la decisión.

Los encargados de entregarle un nuevo premio al capitán argentino serán Teresa Perales, presidenta, José Félix Díaz, Paloma del Río, Juan Ignacio Gallardo, Teresa Bernadas, Joaquín Folch-Rusiñol, Andrea Fuentes, Patricia García, Santi Nolla, Jennifer Pareja, Alberto Suárez, Joan Vehils y Theresa Zabell.

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