16 de julio de 2026 Inicio
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La versión de Santiago Motorizado de "La cuarta estrella" que conmovió a todo el mundo

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado apareció junto a Pablo "Palmito" Quintana interpretando el himno no oficial de la Selección en un bar colmado de argentinos.

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(Imagen mejorada con IA) 

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La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y una actuación descomunal de Lionel Messi al frente de una Scaloneta que volvió a exhibir su fútbol, su garra y su identidad, desató una ola de festejos en todo el mundo. Entre los videos que inundaron las redes sociales, hubo uno que rápidamente se volvió viral.

La Selección, sin descanso.
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Las imágenes muestran a Santiago Ariel Barrionuevo, más conocido como Santiago Motorizado, cantante de Él Mató a un Policía Motorizado, interpretando "La cuarta estrella" junto a Pablo "Palmito" Quintana, autor de la reversión de "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda que dio origen a una de las canciones más populares entre los hinchas argentinos durante la Copa del Mundo.

El video fue registrado en un bar de Estados Unidos repleto de fanáticos argentinos, que acompañaron la interpretación con banderas, abrazos y un coro ensordecedor que convirtió el lugar en una verdadera tribuna albiceleste.

Aunque el registro comenzó a circular masivamente después de la victoria sobre Inglaterra y del pase a la final del Mundial, las imágenes fueron filmadas antes del encuentro, cuando el entusiasmo y la ilusión por conquistar un nuevo título ya se respiraban entre los miles de argentinos que viajaron para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Con el correr del torneo, "La cuarta estrella" dejó de ser una simple canción de cancha para convertirse en el himno de esta Copa del Mundo. El plantel argentino la adoptó como parte de su ritual de celebración y suele cantarla junto a los hinchas al finalizar los partidos. También resuena puertas adentro del vestuario, donde los futbolistas la entonan para festejar cada paso hacia el gran objetivo: conquistar el bicampeonato mundial.

La letra de "La cuarta estrella"

La canción, creada por Pablo "Palmito" Quintana sobre la melodía de "No me arrepiento de este amor" de Gilda, dice:

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego

Por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeón.

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