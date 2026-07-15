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15 de julio de 2026 Inicio

Dónde y cuándo se juega la final de la Copa del Mundo 2026

El estadio que será sede de la próxima Copa del Mundo ya tiene historia albiceleste, allí la Selección brilló en la Copa América 2024 y ahora vuelve a pisar fuerte en busca de otra hazaña ante España.

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La final del mundial se juega el 19 de junio a las 16 horas. 
La final del mundial se juega el 19 de junio a las 16 horas. FIFA

Tras la semifinal épica en Atlanta, donde Argentina dio vuelta a Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, llega el capítulo decisivo: la Scaloneta se prepara para defender la corona mundial frente a España, en la gran final del 2026 y buscará bordar la cuarta estrella de su historia.

photoEnzo Fernández anotó el primer gol ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
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El próximo domingo 19 de julio, el fútbol mundial se detiene en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, con capacidad para 82.500 almas. A las 16:00 de Argentina, Uruguay y Brasil (21:00 en España), la Selección Argentina, campeona defensora, se medirá con la España de Oyarzabal y Porro en una final que promete épica y espectáculo.

Por un lado, la Scaloneta viene de una remontada agónica ante Inglaterra, 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, reafirmando su chapa de campeón. Mientras que por otro lado, la furia roja se metió en la definición tras vencer 2-0 a Francia, con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, mostrando solidez y jerarquía.

A su vez, al estilo yankee, la final promete un show sin precedentes donde por primera vez en la historia de los mundiales, habrá un espectáculo oficial de entretiempo al estilo Super Bowl. La dirección estará a cargo de Chris Martin (Coldplay) y el escenario reunirá a figuras globales como Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Burna Boy.

Por dónde ver la final

En Argentina, el encuentro final de la Copa del Mundo será transmitido en vivo por DSports, Telefe, TyC Sports y la TV Pública. Además, también se podrá ver vía streaming mediante DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+. También, vas a poder seguir el minuto a minuto en C5N.

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