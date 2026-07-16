"Buen díaaaa!!": Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi en la habitación tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra El "motorcito" compartió una imagen junto al capitán de la Selección horas después del triunfo por 2-1 en la semifinal. Por Agregar C5N en









Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi tras la histórica victoria.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una nueva imagen para la historia. Horas después del histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, Rodrigo De Paul publicó una foto junto Lionel Messi en la cama, ambos con cara de recién levantados, pero con una sonrisa de oreja a oreja que reflejó la felicidad por el resultado.

La imagen fue compartida por De Paul en una historia de Instagram "Buen día", fueron las palabras simples pero contundentes que eligió el exracing. Poco después, Messi reposteó la publicación en su propia cuenta, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

La postal llegó después de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió una vez más en la final de una Copa del Mundo.

Messi fue una de las grandes figuras del encuentro y jugó un partido que ya muchos ubican entre las mejores de su carrera con la camiseta de la Selección. A sus 39 años, el capitán se hizo cargo del equipo en los momentos más difíciles, pidió siempre la pelota, encaró rivales una y otra vez y lideró cada ataque argentino. Además, asistió con precisión a Lautaro Martínez para el segundo gol.