22 de junio de 2026 Inicio
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A 40 años de sus goles históricos, las fotos inéditas de Maradona del partido contra Inglaterra en México 86

Las imágenes fueron tomadas por un aficionado irlandés desde las gradas del estadio Azteca y se dieron a conocer justo en la previa del Mundial 2022.

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Maradona y la extraña sombra del estadio Azteca proyectada en el círculo central.

Maradona y la extraña sombra del estadio Azteca proyectada en el círculo central.

Joe O'Connell

El partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo México 86 es recordado por "La Mano de Dios" y por "El Gol del Siglo", los dos tantos convertidos por Diego Maradona que quedaron en la historia y le permitieron al seleccionado de Carlos Bilardo clasificar a la semifinal.

Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.
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Aquel mediodía del 22 de junio de 1986, entre los más de 100.000 espectadores que colmaban el estadio Azteca, estaba Joe O’Connell, un aficionado irlandés que tomó algunas fotografías desde las gradas y, 40 años después, decidió darlas a conocer en las redes sociales.

Una de las fotos corresponde al primer gol de Maradona, del momento exacto en el que salta a cabecear con el arquero Peter Shilton e impacta el balón con la mano para sellar el 1-0.

Otra de las imágenes pertenece a una jugada que se produjo sobre el final del partido, con el marcador 2-1 en favor de la Argentina y el seleccionado inglés arrinconando al equipo de Bilardo, en la que el 'Vasco' Julio Olarticoechea se lanza de palomita y, sobre la línea y con la nuca, evita que la pelota ingrese al arco defendido por Nery Pumpido.

En la tercera foto se lo puede ver a Maradona y más jugadores del seleccionado argentino en el círculo central del Azteca, festejando el triunfo y la clasificación a la semifinal, en las que días después eliminarían a Bélgica.

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