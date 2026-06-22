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22 de junio de 2026 Inicio

Cómo ver Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 por TV y por streaming

Tras la victoria en la primera fecha ante Argelia por 3-0, la Selección buscará otro triunfo que le asegure la clasificación a 16avos de final ante el equipo europeo en el Grupo J. ¿Qué canales transmiten a la Albiceleste?

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La expectativa albiceleste se centra en la continuidad de Lionel Messi en el once inicial. Del otro lado

La expectativa albiceleste se centra en la continuidad de Lionel Messi en el once inicial. Del otro lado, Arnautovic es una de las figuras que puede generar mucho peligro en ataque.

El Mundial 2026 entra en una etapa de máxima expectativa y la Selección argentina vuelve a estar en el centro de todas las miradas con un partido que promete emociones fuertes. El cruce de este lunes 22 de junio frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J, aparece como uno de esos encuentros capaces de marcar el rumbo del torneo, con dos equipos que buscarán consolidar sus aspiraciones en la competencia más importante del fútbol internacional.

Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.
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La atención de millones de hinchas estará puesta en cada movimiento de la Albiceleste, que vuelve a presentarse en una nueva cita mundialista con la ilusión de seguir avanzando. El equipo argentino afronta el desafío con la presión habitual de un campeón y con la expectativa de un público que quiere acompañar cada minuto del camino en el Mundial 2026.

Mientras crece la ansiedad por el pitazo inicial, una de las grandes preguntas entre los fanáticos es cómo seguir el partido en vivo. La tecnología y las nuevas plataformas cambiaron la manera de mirar fútbol, y el duelo Argentina vs. Austria tendrá distintas alternativas para verlo desde cualquier lugar, tanto por televisión como mediante opciones de streaming digital.

Así formó la Selección Argentina en el debut mundialista ante Argelia.

Así formó la Selección Argentina en el debut mundialista ante Argelia.

Cómo ver a Argentina vs. Austria por TV

El partido entre la Selección argentina y Austria podrá seguirse por televisión a través de las señales oficiales como que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina. Los canales habilitados ofrecerán la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, las formaciones confirmadas, el análisis y el desarrollo del partido.

Los partidos pueden verse por distintas vías: en TV abierta, las transmisiones estarán disponibles por Televisión Pública y Telefe; en cable, la cobertura estará a cargo de señales deportivas como TyC Sports, ESPN y DSports.

La Scaloneta se prepara para jugar la segunda fecha.

La Scaloneta se prepara para jugar la segunda fecha.

Cómo ver Argentina vs. Austria por streaming

Para quienes prefieran mirar el partido por internet, el encuentro estará disponible mediante las plataformas oficiales asociadas a las transmisiones del Mundial 2026. Vía streaming los hinchas podrán seguir los encuentros mediante plataformas como DGO, Flow, TyC Sports Play y otros servicios digitales habilitados según los derechos de transmisión.

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