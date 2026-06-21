21 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El consumo sigue frenado: las ventas por el Día del Padre cayeron por cuarto año consecutivo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó un retroceso interanual del 0,3% a precios constantes. El consumo se enfocó en productos económicos a pesar de las fuertes promociones impulsadas por los locales para estimular la demanda.

Por
El ticket promedio alcanzó los $78.986.

El ticket promedio alcanzó los $78.986.

Las ventas por el Día del Padre cayeron este año un 0,3%, medidas a precios constantes, según reveló un informe de la CAME. Esta baja consolida el cuarto año consecutivo de resultados negativos para la festividad dentro del calendario comercial. Los retrocesos anteriores en el mismo período fueron del 1,7% en 2025, del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Asignación por Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este lunes 22 de junio

Más del 80% de los comerciantes implementó descuentos especiales por pago en efectivo y facilidades con tarjetas de crédito para atraer a la clientela. El ticket promedio alcanzó los $78.986, una cifra nominal superior a la inflación, pero insuficiente para compensar el menor volumen de operaciones.

Los dueños de los locales detallaron un panorama de actividad apenas moderada en sus mostradores. De acuerdo con los testimonios recabados por la entidad, los clientes recorrieron los negocios y aportaron "mucho movimiento, pero pocas compras", con una clara preferencia por las ofertas.

Los rubros comerciales exhibieron resultados muy dispares

Cuatro de las seis categorías relevadas finalizaron la fecha con números positivos. Las librerías y la indumentaria lideraron el repunte con un alza del 2,1% interanual cada una, escoltadas por los electrodomésticos (0,8%) y el calzado y la marroquinería (0,4%).

En el lado opuesto, el segmento de equipos, periféricos, accesorios y celulares reportó el desplome más fuerte con un 6,1%. El rubro de cosméticos y perfumería ocupó el segundo lugar de las caídas con un retroceso del 3,8%.

Esta merma en el sector cosmético responde a un cambio de hábito de los clientes, quienes prueban el artículo de forma presencial y luego completan la transacción de manera digital por precio. En la tecnología, los vendedores sostuvieron las operaciones a costa de sus propios márgenes de rentabilidad ante la imposibilidad de competir con el financiamiento de las grandes cadenas.

La indumentaria y los libros se mantuvieron como las opciones de regalo más accesibles y elegidas del mercado. La demanda general priorizó la adquisición de remeras, gorras premium, riñoneras y textos de economía con descuentos directos sobre el precio final.

Noticias relacionadas

El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió casi el 40% desde el 2023

El empleo formal volvió a caer y el salario mínimo ya perdió casi el 40% desde el 2023

La construcción perdió más de 81 mil empleos registrados durante el gobierno de Javier Milei

La construcción perdió más de 80 mil empleos registrados durante el gobierno de Milei

El ticket promedio del regalo para el Día del Padre es de $62.000.

Día de Padre: con una demanda "cautelosa", de cuánto es el gasto promedio para el regalo

Pago de las Becas Progresar de ANSES.

Así es el pago de junio 2026 para las Becas Progresar de ANSES

Hasta qué fecha se puede tramitar la Ayuda Escolar.

Hasta cuándo puede tramitarse la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El dólar oficial viene de una semana alcista.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de junio

Rating Cero

La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows

Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta. 

Fotos y videos: cómo pasaron el Día del Padre en la concentración de la Scaloneta

La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de Tapari.

Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico en el choque fatal en Panamericana

Emanuel y Mariela volvieron a tener un baile más que hot en la noche de fiesta de Gran Hermano.

Dos participantes de Gran Hermano y un baile que enciende más los rumores de romance

El Mundial de Fútbol 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se vio envuelto en una inesperada polémica sentimental que rápidamente captó la atención de la prensa internacional, desplazando en parte el foco de lo estrictamente deportivo. 

Se filtró un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: quiénes son y por qué causa polémica

Los rumores de casamiento y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Dieron el sí? Esta famosa pareja de Hollywood se habría casado en secreto y sorprendieron a todos

últimas noticias

Javier Milei y Abelardo de la Espriella.

Milei celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

Hace 12 minutos
La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows

Hace 16 minutos
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que busca ser el Milei de Colombia

Hace 18 minutos
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia advirtió por el clima social, la deshumanización y los "malos tratos" institucionales

Hace 19 minutos
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Por un punto de diferencia, De la Espriella es el presidente electo de Colombia

Hace 58 minutos