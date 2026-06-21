El consumo sigue frenado: las ventas por el Día del Padre cayeron por cuarto año consecutivo La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó un retroceso interanual del 0,3% a precios constantes. El consumo se enfocó en productos económicos a pesar de las fuertes promociones impulsadas por los locales para estimular la demanda. Por Agregar C5N en









El ticket promedio alcanzó los $78.986.

Las ventas por el Día del Padre cayeron este año un 0,3%, medidas a precios constantes, según reveló un informe de la CAME. Esta baja consolida el cuarto año consecutivo de resultados negativos para la festividad dentro del calendario comercial. Los retrocesos anteriores en el mismo período fueron del 1,7% en 2025, del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023.

Más del 80% de los comerciantes implementó descuentos especiales por pago en efectivo y facilidades con tarjetas de crédito para atraer a la clientela. El ticket promedio alcanzó los $78.986, una cifra nominal superior a la inflación, pero insuficiente para compensar el menor volumen de operaciones.

Los dueños de los locales detallaron un panorama de actividad apenas moderada en sus mostradores. De acuerdo con los testimonios recabados por la entidad, los clientes recorrieron los negocios y aportaron "mucho movimiento, pero pocas compras", con una clara preferencia por las ofertas.

Los rubros comerciales exhibieron resultados muy dispares Cuatro de las seis categorías relevadas finalizaron la fecha con números positivos. Las librerías y la indumentaria lideraron el repunte con un alza del 2,1% interanual cada una, escoltadas por los electrodomésticos (0,8%) y el calzado y la marroquinería (0,4%).

En el lado opuesto, el segmento de equipos, periféricos, accesorios y celulares reportó el desplome más fuerte con un 6,1%. El rubro de cosméticos y perfumería ocupó el segundo lugar de las caídas con un retroceso del 3,8%.