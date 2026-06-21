Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 22 de junio y cómo verlos La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá continuará con encuentros atractivos por la fase de grupos. El principal cruce será el de la Selección argentina de Lionel Messi contra Austria. Por Agregar C5N en









Lionel Messi y Kylian Mbappé, figuras del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continuará este viernes con tres partidos por la segunda fecha de la primera fase, que podrían ser claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los 16avos de final. El plato fuerte será el encuentro que disputará la Selección argentina contra Austria por el Grupo J.

El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la segunda fecha suele ser determinante para empezar a definir quiénes seguirán en carrera.

La Selección argentina llegó a Dallas. X (@Argentina) En este marco, los 16avos de final serán trascendentales ya que será el inicio de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, Argentina, Austria, Francia, Irak, Noruega y Senegal intentarán conseguir los tres puntos. Por el lado de los argentinos, austríacos, franceses y noruegos, un triunfo encaminaría la clasificación. Por su parte, los iraquíes y senegales buscarán la primera victoria en el campeonato.