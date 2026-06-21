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22 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 22 de junio y cómo verlos

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá continuará con encuentros atractivos por la fase de grupos. El principal cruce será el de la Selección argentina de Lionel Messi contra Austria.

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Lionel Messi y Kylian Mbappé

Lionel Messi y Kylian Mbappé, figuras del Mundial 2026.

Unos 10.000 hinchas se congregaron en el Klyde Warren Park de Dallas.
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El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la segunda fecha suele ser determinante para empezar a definir quiénes seguirán en carrera.

La Selección argentina llegó a Dallas.

La Selección argentina llegó a Dallas.

En este marco, los 16avos de final serán trascendentales ya que será el inicio de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, Argentina, Austria, Francia, Irak, Noruega y Senegal intentarán conseguir los tres puntos. Por el lado de los argentinos, austríacos, franceses y noruegos, un triunfo encaminaría la clasificación. Por su parte, los iraquíes y senegales buscarán la primera victoria en el campeonato.

Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 22 de junio

  • 14:00: Argentina - Austria (Grupo J) | TV: TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports.
  • 18:00: Francia - Irak (Grupo I) | TV: DSports y Paramount +.
  • 21:00: Noruega - Senegal (Grupo I) | TV: TyC Sports y DSports.
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