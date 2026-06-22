Quién transmite Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 por TV La Selección va por un triunfo ante los europeos para sellar la clasificación a 16avos de final. Las opciones para seguir en directo el trascendental compromiso de la Albiceleste frente al combinado europeo. Por Agregar C5N en









La grilla para ver al combinado de Lionel Scaloni.

La Selección argentina se encuentra ante una oportunidad inmejorable para empezar a sellar su pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que llega entonado tras su auspicioso en la victoria 3-0 ante Argelia, buscará encaminar de manera definitiva su rumbo en el Grupo J y asegurar la clasificación de forma temprana.

Sin embargo, el compromiso no se presenta del todo sencillo, ya que enfrente estará el combinado de Austria, una de las grandes sorpresas del arranque de la competencia. El elenco europeo también logró sumar de a tres en su presentación inicial, donde venció por 3-1 a Jordania, por lo que este duelo directo no solo pondrá en juego el liderazgo absoluto de la zona, sino también la chance de medir fuerzas contra un rival ordenado que pretende dar el gran golpe ante la Albiceleste.

X (@Argentina) El escenario para este crucial enfrentamiento será el imponente Dallas Stadium, en Arlington, Texas, un recinto de vanguardia con capacidad para 80.000 espectadores y un moderno techo retráctil que anula cualquier imprevisto climático. Con los dos equipos decididos a estirar su racha ganadora, el encuentro promete noventa minutos de altísima intensidad táctica y un marco de color espectacular en las tribunas.

Canales que transmiten el partido de Argentina y Austria, por el Mundial 2026 Quienes elijan la clásica transmisión de televisión por cable o aire tendrán a su disposición cuatro de las señales más importantes del país. El encuentro estará disponible a través de TyC Sports, Telefé, DSports y la TV Pública, que contarán con un gran despliegue técnico, relatos especializados y toda la previa desde el estadio en Estados Unidos para no perderse ningún detalle del vibrante compromiso del Grupo J.