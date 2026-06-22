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22 de junio de 2026 Inicio

Quién transmite Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 por TV

La Selección va por un triunfo ante los europeos para sellar la clasificación a 16avos de final. Las opciones para seguir en directo el trascendental compromiso de la Albiceleste frente al combinado europeo.

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La grilla para ver al combinado de Lionel Scaloni.

La grilla para ver al combinado de Lionel Scaloni.

La Selección argentina se encuentra ante una oportunidad inmejorable para empezar a sellar su pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que llega entonado tras su auspicioso en la victoria 3-0 ante Argelia, buscará encaminar de manera definitiva su rumbo en el Grupo J y asegurar la clasificación de forma temprana.

Los diferentes escenarios que dejará el partido de esta tarde.
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Sin embargo, el compromiso no se presenta del todo sencillo, ya que enfrente estará el combinado de Austria, una de las grandes sorpresas del arranque de la competencia. El elenco europeo también logró sumar de a tres en su presentación inicial, donde venció por 3-1 a Jordania, por lo que este duelo directo no solo pondrá en juego el liderazgo absoluto de la zona, sino también la chance de medir fuerzas contra un rival ordenado que pretende dar el gran golpe ante la Albiceleste.

El escenario para este crucial enfrentamiento será el imponente Dallas Stadium, en Arlington, Texas, un recinto de vanguardia con capacidad para 80.000 espectadores y un moderno techo retráctil que anula cualquier imprevisto climático. Con los dos equipos decididos a estirar su racha ganadora, el encuentro promete noventa minutos de altísima intensidad táctica y un marco de color espectacular en las tribunas.

Canales que transmiten el partido de Argentina y Austria, por el Mundial 2026

Quienes elijan la clásica transmisión de televisión por cable o aire tendrán a su disposición cuatro de las señales más importantes del país. El encuentro estará disponible a través de TyC Sports, Telefé, DSports y la TV Pública, que contarán con un gran despliegue técnico, relatos especializados y toda la previa desde el estadio en Estados Unidos para no perderse ningún detalle del vibrante compromiso del Grupo J.

Por otro lado, el ecosistema digital ofrecerá múltiples alternativas para disfrutar del partido vía streaming desde cualquier celular, tablet o Smart TV. Las plataformas Disney+ Premium y Paramount+ emitirán el duelo de manera directa, al igual que el sitio MiTelefé.com; asimismo, los abonados a los servicios de cableoperadores locales podrán sintonizar las señales correspondientes de forma online mediante Telecentro Play, Flow y DGO.

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