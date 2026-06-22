22 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Denuncian al director de un colegio inglés de Quilmes por agredir a una moza en un reconocido bar porteño

La víctima, una joven de 21 años, aseguró que fue hostigada y perseguida por el hombre dentro del restaurante. Las cámaras de seguridad registraron parte del episodio.

Por

Denuncian al director de un colegio inglés de Quilmes por agredir a una moza en un reconocido bar porteño

Un grave episodio de violencia tuvo lugar en el reconocido Trade Sky Bar, el restaurante con terraza panorámica ubicado sobre la avenida Corrientes al 200, en la Ciudad de Buenos Aires. Una camarera de 21 años denunció haber sido agredida y hostigada por un cliente identificado como Mark Symmunds, director del nivel primario del colegio bilingüe Saint George's de Quilmes.

Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.
Te puede interesar:

Últimos días de junio 2026: así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que se viralizaron en las últimas horas, muestran al hombre persiguiendo a la trabajadora por las escaleras internas del establecimiento mientras le recriminaba una supuesta demora en la atención.

La víctima, identificada como Cristal, oriunda de Lanús y empleada del bar desde hace cuatro años, relató en una entrevista con C5N que el episodio ocurrió el jueves pasado por la noche, cuando el hombre compartía una mesa con su madre.

Según contó la joven, la situación comenzó cuando se acercó a atenderlos, pese a que la mesa estaba asignada a otra camarera. "Me acerco a la mesa porque la mujer estaba llamando. Le pregunto qué precisan, en español, por supuesto. Me empiezan a hablar en inglés de una forma violenta", recordó.

Cristal explicó que intentó comprender el reclamo, pero que las agresiones continuaron. "Entiendo que están enojados y con mi básico inglés me siguen gritando y agrediendo. Me shockeó la situación", aseguró.

De acuerdo con su testimonio, les pidió disculpas por no entender el idioma y convocó a un encargado que tenía un mejor dominio del inglés. Allí, los clientes manifestaron su descontento por una demora de unos 20 minutos para retirar los platos de la mesa.

Hostigamiento y persecución dentro del local

La joven afirmó que, pese a la intervención del personal jerárquico, el maltrato no terminó. Según relató, decidió cambiar de sector para continuar con sus tareas, pero el hombre siguió hostigándola.

"Me sentí muy hostigada en el piso 19 porque seguían las miradas, las burlas y los gestos que me hacían sentir muy mal", sostuvo. Por ese motivo, pidió ser trasladada al piso 20 del restaurante. Allí, mientras intentaba recuperarse emocionalmente junto a sus compañeros, el cliente volvió a acercarse.

"Una vez que me calmo, pasados como 40 minutos, el señor sube al piso 20, se vuelve a dirigir a mí y me sigue hablando en inglés", relató. Cristal aseguró que le reiteró en varias oportunidades que no comprendía lo que le decía, pero que el hombre insistió con la misma actitud. "Me toca el hombro, me toca la cara, le digo que no me toque y lo sigue haciendo", denunció.

Ante el avance de la situación, decidió bajar las escaleras para pedir ayuda a los encargados. Fue en ese momento cuando se produjo la secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Tras el episodio, la joven cuestionó la conducta del acusado y remarcó la responsabilidad que implica su rol al frente de una institución educativa. "Vos podés hacer una reseña, no ir nunca más o no recomendar el bar, pero nunca podés agredir de esa manera a nadie y mucho menos a una mujer. Es un director de un colegio primario; me parece súper grave la imagen y el ejemplo que está dando", expresó.

La trabajadora también defendió el desempeño del personal del establecimiento. "El servicio que da mi compañera y todos en el lugar donde trabajo es excelente. Jamás nos pasó una cosa así", afirmó.

Además, manifestó sus dudas sobre la actitud del cliente al dirigirse exclusivamente en inglés. "Entiendo que si vive en Quilmes y trabaja en un colegio bilingüe también habla castellano. No entiendo por qué no me habló en español y por qué insistía con el inglés cuando le decía que no lo entendía. Fue para hostigarme", concluyó.

Luego del incidente, Symmunds publicó una reseña negativa en Google en la que cuestionó la atención recibida. "El servicio fue horrible. No nos retiraron los platos durante 20 minutos, a pesar de que había más personal que clientes. Jamás volveremos", escribió. Hasta el momento, ni el directivo ni las autoridades del colegio Saint George's realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Noticias relacionadas

Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Violento robo de motochorros en Mar del Plata: "Llevate todo"

La joven argentina que se hizo viral porque dice parecerse a Antonela Roccuzzo.

Asegura que se parece a Antonela Roccuzzo, subió un video para comprobarlo y se volvió viral

Se viene una jornada fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El primer lunes de invierno golpea fuerte: alerta amarilla en nueve provincias por temperaturas extremas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 21 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.384 del domingo 21 de junio de 2026

El luchador integraba 100% Lucha.

Conmoción en 100% Lucha: murió un recordado participante a los 57 años

Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara, relató la camarera. 

Video: un cliente agredió a una camarera por un mal servicio y quedó registrado por las cámaras

Rating Cero

La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

Por el partido de la Selección argentina, Telefe no emitirá El Noticiero de la gente

Telefe cambia su grilla y levanta su programa más famoso este lunes 22 de junio

A esas diferencias personales se sumaron conflictos vinculados a presuntos favoritismos dentro del entorno familiar.

Se filtró la pelea entre las dos hijas de un famoso conductor argentino: ¿qué pasó?

Actualmente, esta impresionante evolución física le abrió nuevas puertas tanto en el mundo del entretenimiento como en los deportes de combate. 

Estrella de Juego de Tronos: así fue la impresionante transformación de Hafþór Björnsson, La Montaña

La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows

Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta. 

Fotos y videos: cómo pasaron el Día del Padre en la concentración de la Scaloneta

últimas noticias

Crece la informalidad y el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires

El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires asciende al 7,9%

Hace 9 minutos
play
El podcast transita las relaciones familiares de los ídolos del fútbol antes y después de la fama.

"De tal palo, otra astilla": el nuevo podcast que revela el lado B de los padres de las estrellas del fútbol

Hace 19 minutos
Adiós a las alarmas de siempre: la seguridad doméstica y comercial está atravesando una transformación profunda a través de nuevos dispoisitvos inteligentes.

Adiós a las alarmas de siempre: este invento tiene inteligencia artificial y apuesta a detectar todos los detalles

Hace 34 minutos
Messiy Mbappé jugaron juntos 67 partidos oficiales en el PSG entre 2021 y 2023

¿Volverá a jugar con Messi? Mbappé confesó que Beckham lo quiere llevar a la MLS

Hace 36 minutos
La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

Hace 37 minutos