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21 de junio de 2026 Inicio

Dos argentinos dirigirán en la última fecha de la zona de grupos en el Mundial 2026

Los árbitros estarán presentes en los choques de República Checa vs. México y Sudáfrica contra Corea del Sur, que definirán a los clasificados en la zona de la Copa del Mundo. Los anfitriones ya tienen el pase a los 16avos. asegurados.

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Facundo Tello y Yael Falcón Pérez dirigirán sus segundo partidos en el Mundial 2026.

Facundo Tello y Yael Falcón Pérez dirigirán sus segundo partidos en el Mundial 2026.

Con la segunda fecha del Mundial 2026 en marcha, la FIFA ya designó las ternas arbitrales para lo que será la tercera fecha de la fase de Grupos: dos de las tres representaciones argentinas estarán presentes en la última jornada.

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De esta manera, Yael Falcón Pérez y Facundo Tello serán los jueces que impartirán justicia en lo que será la definición clasificatoria del Grupo A, integrada por México, República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur.

Según detalló la Federación mundialista, Falcón Pérez estará a cargo del choque que disputarán los anfitriones de la Copa del mundo ante los checos, que se jugará el miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca desde las 22.

El argentino estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez (jueces de línea) y los chilenos Cristian Garay (cuarto árbitro) y José Retamal (quinto).

Por su parte, Tello será el juez principal en el duelo entre los sudafricanos ante los surcoreanos que se disputará el mismo día y hora que el otro de la zona, pero en Monterrey. Los argentinos Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (líneas) y los colombianos Andrés Rojas (cuarto) y Alexander Guzmán (quinto) completarán la terna.

Esta participación de los argentinos será el segundo que disputen en esta competencia mundialista que se da en simultánea en Estados Unidos, México y Canadá: Falcón Pérez había tenido su estreno mundialista en la goleada de Suecia a Túnez, por el Grupo F; en tato, Tello lo hizo en el empate del debut de Canadá en su casa ante Bosnia y Herzegovina.

Mundial 2026: cómo está la definición del Grupo A

Pensando en los 16 avos. del Mundial 2026, México, uno de los países anfitriones ya tiene el pase asegurado. Es que, ganó los dos encuentros y, con puntaje ideal, es el líder del Grupo A.

Por lo tanto, los resultados de la última fecha será clave para República Checa, Sudáfrica y Corea de Sur: los asiáticos, se ubican segundos con 3 unidades, mientras que los checos y africanos igualan con una unidad.

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