A qué hora juega Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 y dónde verlo La Selección disputa su segundo partido del Grupo J ante los europeos y un triunfo podría sellar la clasificación a 16avos de final. El encuentro es en el AT&T Stadium situado en Arlington, Texas, Estados Unidos. Por Agregar C5N en









Con Lionel Massi como capitán, Argentina se topará ante Austria.

La Selección argentina vuelve a ser protagonista del Mundial 2026 con un nuevo desafío dentro de la fase de grupos ante Austria, en un encuentro correspondiente a la fecha 2 del Gupo J, que genera expectativa entre los fanáticos del fútbol internacional. El partido forma parte del calendario oficial de la competencia y tendrá a la albiceleste buscando avanzar en el torneo más importante de selecciones.

El cruce entre Argentina y Austria se disputará en territorio estadounidense y será uno de los encuentros destacados de la zona de grupos. La agenda del Mundial 2026 mantiene la atención de millones de espectadores que seguirán cada detalle del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Además del horario y la sede, los hinchas argentinos podrán conocer las alternativas disponibles para seguir el partido en directo. La transmisión estará disponible mediante distintas opciones de televisión abierta, cable y streaming, con cobertura nacional.

Lionel Scaloni piensa y trabaja en cómo formar el equipo en el próximo duelo mundialista. X @Argentina A qué hora juega Argentina contra Austria, por el Mundial 2026 El partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 se jugará este lunes 22 de junio de 2026 desde las 14 horas de Argentina. El encuentro tendrá lugar en Dallas, en el AT&T Stadium situado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

El duelo será una nueva presentación del equipo argentino en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, luego del debut frente a Argelia, por 3 a 0. El egipcio Amin Mohamed será el juez principal del partido. Estará acompañado por Mahmoud Abouelregal, Ahmed Hossam Taha, Alejandro Hernández y Diego Sánchez que completan el equipo arbitral en campo de juego.