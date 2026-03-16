16 de marzo de 2026 Inicio
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Cuba sufre otro apagón en toda la isla: es el sexto en un año y medio

Por una "desconexión total" del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la mayoría del país quedó sin luz. La UNE aplicó "protocolos de restablecimiento" y comenzaron a funcionar "microsistemas en varios territorios".

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Apagón en Cuba.

Apagón en Cuba.

Cuba volvió a sufrir un apagón en toda la isla, el sexto en el último año y medio, tras una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. La frecuencia de los cortes de luz se incrementó desde que el gobierno de Estados Unido cortó los lazos comerciales entre La Habana y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

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"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales el gobierno de la isla. La estatal Unión Eléctrica (UNE) confirmó en X que implementaron "protocolos de restablecimiento" y que comenzaron a funcionar "microsistemas en varios territorios del país".

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"No se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN", aseguró la UNE en la misma red social.

La interrupción del servicio eléctrico afecta a la isla en un contexto de agravada crisis energética, con cortes que han ido aumentando desde 2022.

El estado de la red de suministro eléctrico en Cuba

Horas antes, la UNE había estimado que el 62 % del país permanecería sin electricidad en el horario de mayor demanda, cuando la brecha entre generación y consumo alcanzaría un déficit de 1.930 megavatios.

Las previsiones indicaron que, de una demanda máxima esperada de 3.150 MW, solo estarían disponibles 1.220 MW.

Gran parte de la infraestructura energética de la isla presenta un alto nivel de deterioro y opera con frecuentes interrupciones debido a averías o mantenimiento prolongado.

Actualmente, nueve de las 16 unidades termoeléctricas que integran el sistema nacional se encuentran fuera de servicio. Estas plantas representan alrededor del 40% de la generación eléctrica del país, por lo que su paralización reduce la capacidad del sistema para cubrir la demanda interna.

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