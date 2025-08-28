Ya se pueden reservar vehículos BYD en Argentina

La marca china inició formalmente sus operaciones en el mercado nacional, con el anuncio de la preventa de tres vehículos: dos 100% eléctricos y uno híbrido enchufable.

BYD, la marca china de autos electrificados más vendida en el mundo, comenzó oficialmente su desembarco en Argentina con una estrategia inusual: lanzó la preventa de sus primeros tres modelos disponibles en nuestro mercado: Yuan Pro (eléctrico SUV), Song Pro DM-i (SUV híbrido enchufable) y Dolphin Mini (hatchback 100 % eléctrico), sin revelar precios definitivos. Pide una reserva de US$ 500 (o su equivalente en pesos) para asegurar un lugar en la primera tanda de entregas, y promete beneficios adicionales para quienes reserven cuanto antes.

En esta primera etapa, estarán disponibles en el mercado local los vehículos mencionados, que tienen las siguientes características:

Song Pro DMi : SUV híbrido enchufable, accesible, con sistema multimedia dividido, dónde la pantalla puede utilizarse tanto en modo horizontal como vertical e incluso dividirse para ejecutar dos aplicaciones de manera simultánea.

El detalle particular es que no se comunicaron los precios de venta finales de los vehículos algo arriesgado, ya que, si bien la marca llega con la promesa de tener precios competitivos, la incertidumbre que genera no saber cuánto va a costar el auto, puede ser un factor que genere dudas en el interesado. También la marca china anuncia beneficios adicionales para quiénes reserven, pero no detalló de qué se tratan esos beneficios.

byd-song-pro- BYD Song Pro.

Cómo reservar el BYD en Argentina

La preventa ya se encuentra disponible, a través del sitio oficial de la marca en Argentina. La presentación oficial de la marca y el inicio formal de sus operaciones, sumado a la red de concesionarios oficiales ya disponible, sería a principios de octubre.