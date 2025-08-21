21 de agosto de 2025 Inicio
Stellantis lanzó las nuevas generaciones de Peugeot Boxer y Citroën Jumper

Ambos modelos cuentan con motor Turbo Diésel 2.2 BlueHDi de 140 CV, torque de 350 Nm y caja manual de seis velocidades.

La nueva Peugeot Boxer

Stellantis Argentina presentó las nuevas generaciones de los utilitarios Peugeot Boxer y Citroën Jumper, disponibles en toda la red de concesionarios del país. Ambos modelos cuentan con motor Turbo Diésel 2.2 BlueHDi de 140 CV, torque de 350 Nm y caja manual de seis velocidades.

Están disponibles en dos versiones (L2H2 y L3H2) con volúmenes de carga de 11,5 a 13 m³ y capacidad de entre 1.240 y 1.590 kg. Los precios son $63.850.000 y $68.650.000, respectivamente.

Las actualizaciones incluyen cambios en el frontal, faros halógenos con luces diurnas, nueva parrilla, paragolpes frontal en negro granulado, ruedas de acero de 16” con neumáticos Nexen 225/75 R16 y nuevos logotipos traseros.

La cabina mantiene la visibilidad frontal y la maniobrabilidad en entornos urbanos, con apertura trasera de puertas a 270°, iluminación LED y múltiples ganchos para asegurar la carga.

El interior cuenta con nuevo panel de instrumentos con pantalla digital TFT de 3,5”, volante multifunción, sistema multimedia con pantalla de 5” y conectividad Bluetooth y USB. Los vehículos incluyen regulador de velocidad, alza cristales eléctricos, cierre centralizado, regulación de espejos y dirección asistida eléctrica.

La garantía es de 2 años sin límite de kilometraje y el mantenimiento se realiza cada 20.000 km o 1 año.

En seguridad, incorporan ESC, Cruise Control, sensores de estacionamiento, Cross Wind Assist, Trailer Stability Control, Post Collision Braking y sistema de monitoreo indirecto de presión de neumáticos (iTPMS).

