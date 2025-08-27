Peugeot lanzó en el país las nuevas generaciones de sus SUV 3008 y 5008 Ambos modelos combinan un diseño más estilizado con interiores completamente digitalizados y un nivel de conectividad superior. Por







Peugeot presentó los nuevos 3008 y 5008

Peugeot, la marca francesa nucleada por Grupo Stellantis, presentó en la Argentina las nuevas versiones del 3008 y el 5008, dos SUV que llegan con una estética renovada y un fuerte salto tecnológico en su equipamiento.

El lanzamiento se dio en el Laboratorio Creativo de Arte y Tecnología (Artlab), en el barrio porteño de Villa Crespo, donde la marca francesa aprovechó para mostrar su estrategia en pos de reforzar su presencia en los segmentos de mayor crecimiento, combinando un diseño más estilizado con interiores completamente digitalizados y un nivel de conectividad superior.

DSC_5292(1) Peugeot 3008, un SUV con silueta fastback que llega desde Francia con un diseño completamente actualizado. Peugeot lanzó en el país las nuevas generaciones de sus SUV 3008 y 5008 El Peugeot 3008 combina estética y tecnología. Su frente incorpora la nueva identidad de la marca con una parrilla sin bordes definidos, el emblema renovado y faros Pixel LED que se adaptan al tránsito.

En su interior destaca el i-Cockpit panorámico con una pantalla curva de 21 pulgadas, reconocimiento de voz con comandos naturales y múltiples asistentes de seguridad, entre ellos visión 360°, control de crucero adaptativo y frenado automático de emergencia. Está equipado con un motor 1.6 turbo de 180 CV y caja automática de seis velocidades.

Por su parte, el Peugeot 5008 se diferencia por su capacidad de transportar hasta siete pasajeros y su gran volumen de carga, que puede alcanzar 2.232 litros en la configuración de dos asientos.