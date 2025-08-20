20 de agosto de 2025 Inicio
Renault actualiza el Kardian: nueva versión MY2025 para el mercado argentino

Desde su lanzamiento en el país, el modelo ya superó las 10.000 unidades vendidas, consolidando su éxito comercial en el mercado local.

Por

Renault Argentina anunció el lanzamiento del Kardian MY2025, una actualización de su SUV del segmento B que incorpora novedades en conectividad, seguridad, confort y servicios digitales.

El modelo, que llegó al mercado local en agosto de 2024, ya alcanzó más de 10.000 unidades comercializadas. Fue el primer vehículo desarrollado bajo la estrategia global Renaulution y el punto de partida del Renault International Game Plan 2027 en la región. Desde su introducción, se distingue por haber estrenado en América Latina la nueva identidad visual de la marca, la plataforma Renault Group Modular Platform (RGMP), el motor turbo 1.0 y una transmisión automática de doble embrague.

En términos de seguridad, toda la gama mantiene de serie 6 airbags y un conjunto de 13 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). A lo largo del último año, el modelo fue reconocido por distintas instituciones: recibió el premio “Auto del Año 2025” otorgado por Grupo Premia, fue destacado por CESVI Argentina como el vehículo más seguro de su segmento y obtuvo el galardón “Auto de Oro” por su relación precio-seguridad.

Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, explicó: “Kardian es el símbolo de una nueva etapa para Renault en Argentina y en la región. En apenas un año logramos consolidarlo como un referente en su segmento, con más de 10.000 unidades vendidas y múltiples reconocimientos de la industria. Esta nueva versión MY2025 refleja nuestra ambición de seguir innovando y ofreciendo vehículos cada vez más conectados y alineados con las necesidades de los clientes argentinos”.

Cambios en la gama

Con esta actualización, la versión Iconic 200 EDC reemplaza a la anterior Premiere Edition. La oferta queda compuesta por:

  • Evolution 156 MT

  • Evolution 200 EDC

  • Iconic 200 EDC (nueva)

Tecnología a bordo

La novedad principal en toda la gama es la incorporación de una pantalla multimedia de 10,1” con sistema OpenR Link, que reemplaza al display anterior de 8,0”. Ofrece compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

La versión Iconic suma dos puertos USB-C adicionales, cargador inalámbrico para smartphones y un panel de instrumentos digital de 10,2” (el resto mantiene el tablero de 7”).

El modelo, que llegó al mercado local en agosto de 2024, ya alcanzó más de 10.000 unidades comercializadas.

Seguridad

El Kardian MY2025 incorpora dos nuevas asistencias a su paquete de seguridad:

  • Luces altas y bajas automáticas (Iconic).

  • Sistema de frenado autónomo de emergencia (AEBS), ahora con detección de peatones y ciclistas, además de vehículos.

Diseño

La versión Iconic agrega tapizados de cuero y ajustes en los acabados interiores.

Servicios conectados

Por primera vez, el Kardian ofrece servicios conectados (solo en Iconic 200 EDC) mediante la aplicación My Renault, que permite:

  • Geolocalización del vehículo.

  • Monitoreo de estado (combustible, autonomía, alertas).

  • Rastreo en caso de robo (con Ituran).

  • Acciones remotas (luces y bocina).

El servicio estará disponible sin costo durante los primeros 3 años. Además, el Kardian MY2025 se ofrecerá en cinco colores, con la incorporación del Azul Acero a la paleta:

  • Azul Acero (nuevo)

  • Gris Cassiopée

  • Gris Estrella

  • Blanco Glaciar

  • Negro Nacré

Precios vigentes del Kardian

  • Evolution 156 MT – $30.400.000

  • Evolution 200 EDC – $34.010.000

  • Iconic 200 EDC – $37.290.000

Financiación

A través de Mobilize Financial Services, Renault ofrece un plan de financiación a tasa 0% (TNA) de hasta $13.000.000.

