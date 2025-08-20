Lanzan planes de financiación para camiones

Mercedes-Benz Camiones y Buses ofrece una propuesta integral que combina elección del vehículo, postventa y planes de financiación a medida.

Mercedes-Benz Camiones y Buses reforzó su oferta para transportistas y empresas con un esquema “llave en mano” que abarca desde la selección del modelo hasta su operación diaria, incluyendo respaldo postventa y financiamiento administrado por Mercedes-Benz Compañía Financiera , brazo del grupo Daimler Truck en el país. Según la marca, uno de cada dos camiones Mercedes-Benz en circulación fue financiado a través de su financiera, un dato que, sostienen, refleja la confianza del mercado en el crédito como herramienta para renovar o ampliar flota.

“Garantizamos que financiar un camión sea un proceso simple, transparente y accesible. Ofrecemos opciones flexibles que se ajustan a cada etapa del negocio: desde préstamos prendarios hasta leasing, incluyendo financiación de repuestos y servicios”, señaló Cecilia Telias , gerenta de Ventas, Seguros y Marketing de Mercedes-Benz Compañía Financiera.

- Elegir el camión. En la red de concesionarios oficiales se puede recorrer el porfolio completo, desde livianos hasta extrapesados.

- Presentar la documentación. Requisitos mínimos para calificar a la línea elegida.

- Retirar la unidad. Atención personalizada y red oficial con 45 puntos en todo el país.

El proceso incorpora herramientas de autogestión online como MyCredit y el Portal de Autogestión Digital, que permiten simular planes, iniciar trámites y acceder al crédito de manera ágil y con trazabilidad de cada etapa.

Con presencia en más de 45 puntos de atención, la financiera busca posicionarse como aliada para quienes necesitan renovar o expandir su flota en un contexto donde la disponibilidad de servicios y repuestos es clave para minimizar paradas.