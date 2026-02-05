5 de febrero de 2026 Inicio
Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

Es una nueva versión de la histórica van que se fabrica en la planta de Virrey del Pino. Cuáles son las características de la transmisión automática 9G-TRONIC.

Por
Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz comenzó la producción local de la Sprinter equipada con transmisión automática en Argentina, marcando un nuevo hito industrial para la marca y para su representante en el país, Prestige Auto. La nueva variante se fabrica en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en Virrey del Pino, y se suma a la gama ya existente con caja manual.

Te puede interesar:

Con más de tres décadas de producción nacional, la Sprinter amplía ahora su oferta con la incorporación de la transmisión automática 9G-TRONIC de nueve marchas, desarrollada por Mercedes-Benz bajo estándares globales de calidad, innovación, confort y seguridad. Este paso refuerza el rol estratégico de la planta como polo industrial y plataforma de exportación para la región.

Funcionamiento de la transmisión 9G-TRONIC

La transmisión automática 9G-TRONIC ofrece un escalonamiento de nueve marchas que permite mantener el motor a bajas revoluciones en distintas condiciones de conducción, con mejoras en eficiencia, confort de marcha y reducción de consumos y ruidos. Además, incorpora cambios suaves, optimización de la tracción y posibilidad de manejo mediante la palanca DIRECT SELECT y levas al volante, características que amplían el equipamiento tecnológico de la Sprinter.

daniel-herrero-prat-gay
Daniel Herrero y Alfonso Prat Gay, directivos de Prestige Auto.

Agradezco a los sindicatos y a todos los empleados por el acompañamiento en este proceso. Nuestra prioridad es cuidar cada puesto de trabajo e incorporar el talento necesario. En un contexto desafiante, la excelencia operativa es la única forma de seguir creciendo. La Sprinter con caja automática es solo el inicio: se vienen nuevas variantes para diversificar la oferta y superar las expectativas de nuestros clientes”, señaló Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto.

El lanzamiento de la Sprinter automática forma parte de un plan de inversión de US$ 100 millones iniciado en 2025, orientado a modernizar el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, incorporar tecnología de vanguardia y consolidar su posicionamiento como base exportadora. En 2026, la producción proyectada asciende a 20.000 unidades, frente a las casi 16.000 fabricadas en 2025, con un volumen estimado de exportación de 11.000 vehículos hacia distintos mercados de Latinoamérica. Estiman una producción de 90 unidades con caja automática por día.

