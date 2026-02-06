6 de febrero de 2026 Inicio
La producción de autos arrancó 2026 con una fuerte caída: qué pasó y las explicaciones

Con menos días de actividad, ajustes en las plantas y un contexto internacional complejo, la industria automotriz produjo un 30 % menos que un año atrás. Desde ADEFA piden mirar el primer trimestre para evaluar la tendencia real.

La producción de vehículos arrancó en baja en enero.

La noticia sonó fuerte en un contexto donde los patentamientos también sufrieron un pequeño traspie en el medio de una tendencia alcista: la producción nacional de vehículos tuvo un mal arranque de año. Según el informe mensual de ADEFA, en enero se fabricaron 20.998 unidades, una cifra que marca una caída del 20,7% frente a diciembre y un 30,1% menos en la comparación interanual con enero de 2025.

Se producirán 90 unidades por día con caja automática.
Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

Los números son contundentes y reflejan un retroceso importante, aunque desde la entidad que agrupa a las terminales automotrices salieron a explicar que el resultado está fuertemente condicionado por factores operativos y de calendario, más que por un freno estructural de la actividad.

2008 peugeot.jpg

Menos días y plantas en ajuste

Uno de los principales motivos de la baja fue la menor cantidad de días de producción. Enero de 2026 tuvo tres días hábiles menos que el mismo mes del año pasado, ya que muchas fábricas concentraron vacaciones durante este mes, cuando en otros años esas paradas se repartían entre diciembre y febrero.

A eso se sumó una menor cadencia diaria en algunas plantas, vinculada a adecuaciones para la producción de nuevos modelos, lo que también impactó en el volumen final.

Desde ADEFA remarcaron que, con un promedio diario de 1.750 unidades, la foto de enero no alcanza para definir cómo será el año y que habrá que esperar al desempeño del primer trimestre para tener un panorama más claro.

Exportaciones: fuerte baja mensual

Las exportaciones también mostraron números negativos. En enero se enviaron al exterior 9.759 vehículos, lo que representa el 46,5% de la producción total del mes.

En este caso, la caída fue del 51% frente a diciembre y del 12,3% en comparación interanual, en un contexto internacional que la entidad define como “cada vez más desafiante, atravesado por cambios tecnológicos y políticas industriales más agresivas en los principales mercados”.

fiat-titano-cba.jpg

Ventas internas, la excepción

El único dato que mostró algo de estabilidad fue el de las ventas mayoristas. Las terminales entregaron a la red de concesionarios 34.333 unidades, un 33,1% menos que en diciembre, pero 0,7% por encima de enero de 2025.

Desde ADEFA destacan este punto como una señal de sostén del mercado interno, aunque aclaran que se trata de volúmenes similares a los del año pasado y no de un crecimiento significativo.

El pedido de la industria

En su análisis, la entidad volvió a insistir en la necesidad de mejorar la competitividad, especialmente en exportaciones. Si bien hubo avances a nivel nacional en los últimos dos años, con reducción y eliminación de impuestos, remarcan que es clave que provincias y municipios acompañen ese proceso y que se avance en el acceso a nuevos mercados.

Por ahora, enero deja una foto preocupante en términos de producción, pero desde la industria prefieren la cautela: el desempeño de los próximos meses será clave para saber si se trató de un tropiezo circunstancial o del inicio de un año complejo para el sector automotor argentino.

