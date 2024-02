Ford renovó la Ranger Raptor: qué servicios de conectividad agrega

Agrega conectividad 4G para acceder a servicios personalizados en una pick up extrema.

Ford Argentina anunció la incorporación a la gama de la nueva Ranger Raptor 2024 , que agrega conectividad 4G para acceder a servicios personalizados en una pick up extrema, pensada para el uso intensivo off road.

3.jpg Permite a los usuarios operar múltiples comandos y funcionalidades en forma remota y desde el celular.

Algunas de esas funcionalidades son: bloqueo y desbloqueo remoto de puertas, encendido remoto con opción programable y climatización de cabina, alertas de bocina y luces, información de combustible disponible, autonomía estimada, odómetro, presión de los neumáticos, vida útil del aceite y localización en tiempo real, estado general del vehículo con alertas.

Entre otras ventajas, desde la aplicación, los clientes podrán reservar turnos de servicio en línea en forma 100% online, incluyendo la posibilidad de solicitar el servicio de Pickup & Delivery. También le permite a la pick up recibir actualizaciones inalámbricas "Over the air" permitiendo que la camioneta actualice sus módulos y sistemas sin necesidad de ir a un concesionario.

2 (1).jpg Tiene un potente motor EcoBoost 3.0L V6 Bi-Turbo de 397CV.

La Ranger Raptor, diseñada por Ford Performance, tiene un potente motor EcoBoost 3.0L V6 Bi-Turbo de 397CV, caja automática de 10 velocidades, múltiples modos de conducción configurables por el usuario, la suspensión con hardware FOX -como los amortiguadores Fox Live de 2.5 pulgadas-, y un avanzado sistema de tracción 4WD con reductora.

Se lanzó en 2023, y en el interior incluye dos pantallas de 12” para el tablero de instrumentos y el sistema SYNC 4, un sofisticado sistema de audio premium de la marca B&O, y Ford CoPilot 360 , el conjunto de tecnologías semi autónomas de asistencia a la conducción.

El precio: $96.707.400.