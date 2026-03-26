El petróleo sube y cambia el mercado: crecen las ventas de autos eléctricos

La suba del crudo en medio del conflicto internacional empieza a impactar en la industria automotriz: se acelera el interés por modelos más eficientes.

El mercado automotor se ajusta a un nuevo escenario con mayor foco en eficiencia y costos de uso.

La suba del petróleo en medio del conflicto internacional empieza a tener impacto en el mercado automotor, tanto en Argentina como a nivel global.

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Los primeros datos de 2026 muestran una desaceleración en las ventas , al mismo tiempo que se acelera un cambio en la demanda hacia vehículos más eficientes y electrificados.

El mercado local arrancó el año con números en retroceso. En enero se patentaron 66.080 vehículos, con una caída del 4,9% interanual.

En Europa, la electrificación gana terreno mientras caen los vehículos nafteros y diésel.

La tendencia se mantuvo en febrero, con 42.026 unidades y una baja del 5,7% frente al mismo mes de 2025 . En el acumulado del primer bimestre, el descenso también fue del 4,9%.

El dato se da incluso con buena oferta y financiamiento , lo que marca que la demanda empieza a mostrar señales de mayor cautela.

Fiat Topolino El costo del combustible vuelve a influir en la decisión de compra de los usuarios.

Argentina: eficiencia sí, pero por precio

En el mercado local, el precio del combustible puede empezar a influir en la elección de vehículos más eficientes, pero no es hoy el principal motor de cambio.

A diferencia de Europa, en Argentina el factor determinante pasa por el precio de acceso. En ese sentido, las exenciones impositivas del cupo para vehículos electrificados están permitiendo la llegada de modelos modernos y eficientes a valores más competitivos.

El consumidor accede a tecnología más avanzada por precio, no necesariamente por ahorro de combustible.

En ese contexto, la electrificación empieza a crecer, aunque desde una base baja: en enero se patentaron 533 vehículos eléctricos y en febrero 554.

vw id cross 2 En Argentina, el crecimiento de autos eléctricos se explica en gran parte por beneficios impositivos.

Europa: el impacto del petróleo es más directo

El escenario es diferente en Europa, donde el costo del combustible tiene un peso más inmediato en la decisión de compra.

Según datos de la Asociación de Constructores Europeos (ACEA), el mercado arrancó el año con una caída en los patentamientos, reflejando un contexto de menor dinamismo.

Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos ya representan cerca de una quinta parte del mercado, mientras que los modelos nafteros y diésel continúan perdiendo terreno.

En este caso, el encarecimiento del petróleo sí aparece como un factor directo: aumenta el costo de uso y acelera la migración hacia alternativas electrificadas.

europa febrero 2026 En el arranque de 2026, los patentamientos mostraron una leve caída interanual en Europa y Argentina.

Dos dinámicas distintas, una misma tendencia

La comparación muestra dos realidades diferentes. En Argentina, la transición está impulsada principalmente por incentivos impositivos y oportunidades de precio. En Europa, el costo del combustible y las regulaciones pesan mucho más.

Sin embargo, en ambos casos la dirección es la misma: crece el interés por vehículos más eficientes y con menor dependencia de los combustibles tradicionales.

europa febrero 2026 2 La suba del petróleo empieza a impactar en el mercado automotor a nivel global y local.

Un mercado más sensible al contexto global

La combinación de petróleo caro e incertidumbre internacional genera un doble impacto: sube el costo de uso y se enfría la decisión de compra. Esto ayuda a explicar la caída moderada pero sostenida en los patentamientos durante el inicio de 2026.

Si el precio del petróleo se mantiene en niveles altos, es esperable que estas tendencias se profundicen. En Argentina, el ritmo dependerá de los beneficios impositivos y la oferta disponible. En Europa, el avance de la electrificación podría acelerarse aún más.