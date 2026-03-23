23 de marzo de 2026 Inicio
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La nueva bestia italiana: potenciaron un Lamborghini híbrido con más de 1.000 CV

El superdeportivo electrificado suma potencia, radicaliza su diseño y se convierte en una pieza todavía más exclusiva ideal para coleccionistas.

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El conjunto no solo es visual: también mejora el comportamiento a altas velocidades.

El conjunto no solo es visual: también mejora el comportamiento a altas velocidades.

El Lamborghini Revuelto ya es, de por sí, uno de los autos más impactantes del mundo. Con su diseño futurista, mecánica híbrida y prestaciones de otro planeta, representa el salto más importante de la marca italiana en los últimos años. Pero siempre hay lugar para ir un paso más allá.

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La preparación lleva la potencia total del modelo a más de 1.000 caballos.

La preparación lleva la potencia total del modelo a más de 1.000 caballos.

Un preparador europeo —en este caso, NOVITEC— decidió llevar al Revuelto a un nuevo nivel, con una serie de modificaciones que apuntan tanto a lo visual como al rendimiento, sin perder la esencia del modelo original.

A simple vista, el cambio es contundente. La carrocería suma múltiples piezas en fibra de carbono expuesta, desarrolladas con trabajo en túnel de viento, que refuerzan su carácter agresivo. El rediseño incluye nuevos elementos en el sector frontal, donde se incrementa la carga aerodinámica, y también en los laterales, con líneas más marcadas que acentúan su silueta.

Más carga aerodinámica y protagonismo atrás

En la parte trasera, el protagonismo es aún mayor. Se incorporó un alerón de diseño específico que mejora el apoyo a alta velocidad, junto con un difusor más trabajado y un sistema de escape con cuatro salidas (¿inspirado en Pagani?) que no pasa desapercibido.

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El Lamborghini Revuelto intervenido suma detalles en fibra de carbono que refuerzan su diseño agresivo.

El Lamborghini Revuelto intervenido suma detalles en fibra de carbono que refuerzan su diseño agresivo.

Estos cambios no solo buscan impacto visual, sino también mejorar el comportamiento dinámico en un modelo que ya de fábrica supera los 350 km/h de velocidad máxima.

Llantas más grandes y mejor postura

Otro de los puntos clave está en las llantas de gran tamaño, desarrolladas especialmente para este modelo y disponibles en distintas configuraciones.

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La parte trasera se vuelve protagonista con un alerón más marcado y un escape de cuatro salidas.

La parte trasera se vuelve protagonista con un alerón más marcado y un escape de cuatro salidas.

En esta preparación se combinan medidas de 21 pulgadas adelante y 22 pulgadas atrás, lo que refuerza la postura deportiva. A esto se suman resortes que reducen la altura en unos 25 milímetros, mejorando el centro de gravedad y la estabilidad.

Más potencia y un sonido aún más extremo

Pero más allá de lo visual, también hay mejoras en la mecánica. El motor V12 aspirado de 6,5 litros incorpora un nuevo sistema de escape de alto rendimiento, con tecnología derivada de la competición y la posibilidad de ajustar el sonido dependiendo obviamente del contexto donde se conduzca el Revuelto.

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Las llantas de gran tamaño aportan una estética más deportiva y cercana a un auto de competición.

Las llantas de gran tamaño aportan una estética más deportiva y cercana a un auto de competición.

Gracias a la incorporación de catalizadores específicos, esta preparación suma 33 caballos de fuerza adicionales sin modificar el sistema híbrido. Así, la potencia total alcanza los 1.048 CV, llevando al Revuelto a un nuevo nivel, sin olvidar la entrega uniforme del sistema eléctrico que apuntala al motor térmico.

Un interior a medida

Puertas adentro, la personalización también es protagonista. Cada unidad puede configurarse según el gusto del cliente, con materiales, colores y terminaciones exclusivas que refuerzan su carácter único.

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Cada unidad puede personalizarse, lo que convierte a este Revuelto en una pieza casi única.

Cada unidad puede personalizarse, lo que convierte a este Revuelto en una pieza casi única.

El resultado es un Lamborghini Revuelto todavía más radical, que combina diseño extremo, mayor rendimiento y un nivel de personalización total, y encima con el lujo de contar en las fotos con un histórico Diablo SE30.

Una propuesta pensada para quienes buscan destacarse incluso dentro del exclusivo universo de los superdeportivos, donde diferenciarse un poco más puede ser la excusa perfecta para seguir adquiriendo piezas únicas como este Revuelto.

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