La Luna en Tauro baja el telón del año: qué se acomoda para cada signo

Su mensaje es simple pero profundo: quedarse con lo que nutre, soltar lo que pesa y empezar el nuevo año con bases más firmes.

Es una energía ideal para despedir el año sin apuro, haciendo espacio a lo que sí queremos llevar al futuro.

El cierre del año llega con una energía particular: la Luna transitando Tauro , un signo asociado a la estabilidad, los valores y la necesidad de seguridad, baja el telón del año. Este clima astral invita a despedir el ciclo con más calma que ruido, ¿qué se acomoda para cada signo?

A diferencia de otros finales de año acelerados, el astro nocturno propone bajar un cambio , revisar qué vale la pena sostener y qué ya cumplió su función. No se trata de grandes giros, sino de ajustes internos que impactan en todos los signos.

El perfil del toro responde al elemento tierra y busca permanencia, disfrute consciente y coherencia entre lo que se desea y lo que se construye. Con la Luna allí, las emociones se vuelven más concretas y aparece la necesidad de seguridad, placer simple y estabilidad real.

Aunque el tránsito es general, cada signo lo vive de manera distinta, según su naturaleza y momento personal.

Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Sienten este cierre como una confirmación. Hay decisiones que se afianzan, elecciones que dejan de cuestionarse y una sensación de “esto sí”. Es tiempo de consolidar.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

La Luna en Tauro aporta contención emocional. Ayuda a ordenar sentimientos, bajar la intensidad y despedir el año con mayor estabilidad interna.

Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario)

Este tránsito invita a salir de la mente y volver al cuerpo. El cierre del año pide menos análisis y más presencia, menos proyección y más registro de lo que ya está.

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario)

La energía taurina desacelera. Puede generar cierta incomodidad, pero también claridad: no todo se resuelve con impulso, algunas cosas necesitan tiempo y constancia.