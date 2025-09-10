Un mes de contrastes: ¿qué nos trae el eclipse del 21 de septiembre para cada signo?

El universo nos empuja a encontrar el equilibrio entre lo tangible y lo etéreo, lo práctico y lo emocional.

Este mes de contrastes, el cosmos nos presenta una tensión poderosa: por un lado, la energía virginiana —ordenada, eficiente, atenta al detalle—, y por el otro, el misterio pisciano —intuitivo, fluido, dispuesto a soltar y confiar. ¿Qué nos trae el eclipse del 21 de septiembre?

El eclipse solar parcial en Virgo, que tendrá lugar el 21 de septiembre de 2025, marca ese momento de transición. En astrología, los eclipses, especialmente en los últimos grados de un signo —como sucede en el grado 29° de Virgo— suelen representar cierres significativos y oportunidades de renovación profunda.

Este fenómeno llega como un “botón de reinicio” para nuestras rutinas, hábitos y bienestar físico y emocional. Nos empuja a revisar lo que ya no sirve, a cuestionar estructuras internas y externas, y a buscar una alineación más auténtica con nuestros valores y metas. Además, este suceso ocurre justo antes del equinoccio de otoño, intensificando su impacto como un auténtico portal de transformación energética y cósmica.

Este eclipse llega para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas. Virgo trae orden, disciplina y claridad, mientras que la energía pisciana (su opuesto) recuerda que también es tiempo de soltar lo que ya no sirve. Cada signo sentirá este portal de transformación de manera distinta.

El eclipse ilumina tu rutina y tu salud. Es el momento de cambiar hábitos, organizar mejor tu día a día y cuidar tu cuerpo. Si hay algo que venías postergando, ahora tendrás la fuerza de empezar de nuevo.

Tauro

La energía del eclipse activa tu zona creativa y afectiva. Es posible que surjan cambios en tus romances o proyectos personales. Abrí espacio para el disfrute y dejá que lo nuevo llegue a tu vida sentimental.

Géminis

Este eclipse toca lo más profundo: tu hogar, tu familia y tus raíces. Es momento de sanar viejas heridas y de decidir qué lugar sentís realmente como tu refugio. Un cambio de casa o dinámica familiar podría estar cerca.

Cáncer

La comunicación será clave. El eclipse abre puertas para estudiar, escribir, hablar en público o retomar contactos que estaban distantes. Momento ideal para expresar lo que sentís y dejar las dudas atrás.

Leo

El eclipse pone el foco en tus recursos y tu economía. Quizás tengas que cerrar un ciclo financiero y abrir uno nuevo. Aprender a valorar lo que tenés —y también lo que sos— será fundamental.

Virgo

El eclipse ocurre en tu signo, y eso marca un antes y un después en tu vida. Cambios profundos de identidad, imagen y propósito te empujan a ser más auténtico. Una nueva versión de vos mismo está naciendo.

Libra

Es tiempo de descanso y de introspección. El eclipse te invita a soltar cargas que ya no necesitás y a cuidar tu energía espiritual. Lo invisible se mueve: confía en tus sueños e intuiciones.

Escorpio

Tus amistades y proyectos colectivos se ven sacudidos por este eclipse. Algunas conexiones se transforman, y nuevas personas llegan para ayudarte a crecer. Abrite a los cambios en tu círculo social.

Sagitario

El eclipse ilumina tu carrera y tu reputación. Puede haber giros profesionales o nuevas responsabilidades. Lo importante será alinearte con lo que realmente te inspira y no solo con lo que se espera de vos.

Capricornio

Este eclipse te impulsa a expandir horizontes. Estudios, viajes o aprendizajes estarán en el centro de la escena. Es el momento de abrir la mente y lanzarte a explorar lo desconocido.

Acuario

La transformación llega a lo más profundo: herencias, deudas, vínculos de poder y emociones intensas. El eclipse te pide soltar el control y renacer desde adentro, más libre y más fuerte.

Piscis

El eclipse cae en tu zona de pareja y asociaciones. Puede traer giros importantes en tus relaciones, desde compromisos más profundos hasta cierres necesarios. La clave será elegir con quién caminar hacia adelante.