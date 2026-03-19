Ritual del equinoccio de otoño: cómo aprovechar la energía del 20 de marzo

- Cambio de estación: en el hemisferio sur comienza el otoño; en el norte inicia la primavera.
- Energía del Sol en Aries: momento ideal para nuevos comienzos y proyectos.
- Rituales de iniciación: liberan lo viejo y potencian la energía para un nuevo ciclo del año.
- Prácticas esotéricas: son simbólicas y personales y no sustituyen decisiones importantes ni tratamientos médicos.
Ritual del Equinoccio de Otoño: en pocas horas, se dará un cambio de estación importante pues en el hemisferio sur comienza el otoño, mientras que en el norte se celebra la primavera. ¿Cómo aprovechar la energía del 20 de marzo?
Este momento no solo significa cambios en la naturaleza, sino que también abre una oportunidad única para iniciar nuevos ciclos personales. En este sentido, el equinoccio coincide con la entrada del Sol en Aries, el signo de la acción y los inicios. Por eso, es ideal aprovechar este periodo para hacer ritos de iniciación, liberar lo viejo y darle impulso a los proyectos que buscas desarrollar este año.
Es importante recordar que las prácticas esotéricas son experiencias simbólicas y personales. No sustituyen decisiones importantes de la vida cotidiana ni tratamientos médicos. Lo esencial es hacerlos con intención positiva, respeto y conexión con tu propia energía, adaptándolos a tus creencias y necesidades.