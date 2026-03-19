19 de marzo de 2026 Inicio
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Ritual del equinoccio de otoño: cómo aprovechar la energía del 20 de marzo

Este periodo no solo es un cambio de estación, sino un momento potente para iniciar procesos de transformación, potenciar la creatividad y dar pasos firmes hacia tus metas.

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¿Cómo aprovechar la energía del 20 de marzo?.

¿Cómo aprovechar la energía del 20 de marzo?.

  • Cambio de estación: en el hemisferio sur comienza el otoño; en el norte inicia la primavera.
  • Energía del Sol en Aries: momento ideal para nuevos comienzos y proyectos.
  • Rituales de iniciación: liberan lo viejo y potencian la energía para un nuevo ciclo del año.
  • Prácticas esotéricas: son simbólicas y personales y no sustituyen decisiones importantes ni tratamientos médicos.

Ritual del Equinoccio de Otoño: en pocas horas, se dará un cambio de estación importante pues en el hemisferio sur comienza el otoño, mientras que en el norte se celebra la primavera. ¿Cómo aprovechar la energía del 20 de marzo?

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
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Este momento no solo significa cambios en la naturaleza, sino que también abre una oportunidad única para iniciar nuevos ciclos personales. En este sentido, el equinoccio coincide con la entrada del Sol en Aries, el signo de la acción y los inicios. Por eso, es ideal aprovechar este periodo para hacer ritos de iniciación, liberar lo viejo y darle impulso a los proyectos que buscas desarrollar este año.

Es importante recordar que las prácticas esotéricas son experiencias simbólicas y personales. No sustituyen decisiones importantes de la vida cotidiana ni tratamientos médicos. Lo esencial es hacerlos con intención positiva, respeto y conexión con tu propia energía, adaptándolos a tus creencias y necesidades.

ritual equinoccio

Cuál es el mejor ritual del equinoccio de otoño

  • Preparar el espacio: limpia tu entorno, enciende velas o incienso, y coloca objetos que representen tus intenciones.
  • Reflexión y escritura: anota lo que quieres dejar atrás y lo que deseas atraer.
  • Meditación o visualización: conecta con la energía del Sol y visualiza tus metas con claridad.
  • Acción simbólica: planta una semilla, enciende una vela por tus proyectos, o realiza un gesto que simbolice el inicio de tu nueva etapa.
  • Cierre: agradece y cierra el espacio con intención positiva.

Beneficios del ritual

  • Renueva la energía personal y emocional.
  • Marca un punto de partida para objetivos y proyectos.
  • Ayuda a alinear tu ritmo con los ciclos de la naturaleza.

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