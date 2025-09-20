20 de septiembre de 2025 Inicio
Qué significa el eclipse lunar y Luna nueva en Virgo que se llevará a cabo en septiembre 2025

El evento marca cierres definitivos y la apertura de nuevos ciclos con impacto en hábitos, rutinas y vínculos.

El eclipse de septiembre ocurre en el grado 29 de Virgo

El eclipse de septiembre ocurre en el grado 29 de Virgo, asociado con finales definitivos.

El 21 de septiembre de 2025, a las 16:43 (hora de Argentina), se producirá un eclipse lunar y Luna nueva en Virgo, en el grado 29 de este signo. Al ocurrir en un grado considerado crítico, el fenómeno representa un cierre inevitable y la necesidad de liberar lo que ya no aporta al presente. Esta particularidad lo convierte en un momento de fuerte depuración y renovación.

La Luna en Virgo del 20 de septiembre de 2025 llega justo en la antesala de un evento poderoso para atraer abundancia.
Los astrólogos destacan que un eclipse solar o lunar siempre abre procesos que se extienden durante meses. En este caso, el evento será el segundo eclipse de septiembre y dará inicio a una etapa de transformaciones que se extenderá hasta marzo de 2026. Su coincidencia con la Luna nueva refuerza la idea de que cada final habilita un nuevo comienzo, especialmente en cuestiones prácticas y cotidianas.

Virgo es un signo asociado al orden, la salud y la organización de la vida diaria. Por eso, este eclipse trae la oportunidad de revisar rutinas, poner límites y elegir con mayor conciencia qué hábitos sostener. También impulsa a reflexionar sobre la manera de cuidar el cuerpo, la mente y los vínculos, integrando lo espiritual en lo cotidiano.

La conjunción con el Nodo Sur refuerza el mensaje de liberar lo que ya no suma.

Qué significa el eclipse lunar y Luna nueva en Virgo

Un eclipse lunar y una Luna nueva en Virgo combinan energías de cierre y de inicio. La Luna nueva simboliza la siembra de intenciones, pero eclipsada intensifica su potencia y funciona como un portal hacia lo nuevo, según comentó la astróloga Giuliana Piloni en Clarín. El eclipse, al darse en conjunción con el Nodo Sur, enfatiza la idea de soltar cargas del pasado y dejar atrás viejas dinámicas.

El mensaje central es claro: se trata de una invitación a limpiar, ordenar y reorganizar, tanto a nivel personal como colectivo. Puede manifestarse en cambios de hábitos de salud, en rutinas de trabajo o en la forma de relacionarse con otros.

La Luna nueva eclipsada potencia los inicios y marca un portal de transformación.

Además, activa el eje Virgo–Piscis, recordando que lo práctico y lo espiritual deben ir de la mano para alcanzar equilibrio y bienestar.

