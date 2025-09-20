Qué significa el eclipse lunar y Luna nueva en Virgo que se llevará a cabo en septiembre 2025 El evento marca cierres definitivos y la apertura de nuevos ciclos con impacto en hábitos, rutinas y vínculos. Por







El 21 de septiembre de 2025, a las 16:43 (hora de Argentina), se producirá un eclipse lunar y Luna nueva en Virgo, en el grado 29 de este signo. Al ocurrir en un grado considerado crítico, el fenómeno representa un cierre inevitable y la necesidad de liberar lo que ya no aporta al presente. Esta particularidad lo convierte en un momento de fuerte depuración y renovación.

Los astrólogos destacan que un eclipse solar o lunar siempre abre procesos que se extienden durante meses. En este caso, el evento será el segundo eclipse de septiembre y dará inicio a una etapa de transformaciones que se extenderá hasta marzo de 2026. Su coincidencia con la Luna nueva refuerza la idea de que cada final habilita un nuevo comienzo, especialmente en cuestiones prácticas y cotidianas.

Virgo es un signo asociado al orden, la salud y la organización de la vida diaria. Por eso, este eclipse trae la oportunidad de revisar rutinas, poner límites y elegir con mayor conciencia qué hábitos sostener. También impulsa a reflexionar sobre la manera de cuidar el cuerpo, la mente y los vínculos, integrando lo espiritual en lo cotidiano.

Qué significa el eclipse lunar y Luna nueva en Virgo Un eclipse lunar y una Luna nueva en Virgo combinan energías de cierre y de inicio. La Luna nueva simboliza la siembra de intenciones, pero eclipsada intensifica su potencia y funciona como un portal hacia lo nuevo, según comentó la astróloga Giuliana Piloni en Clarín. El eclipse, al darse en conjunción con el Nodo Sur, enfatiza la idea de soltar cargas del pasado y dejar atrás viejas dinámicas.