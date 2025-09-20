20 de septiembre de 2025 Inicio
Luna en Virgo de hoy: cómo usar este tránsito para que la Ley de Atracción funcione a tu favor

Cuando el astro pasa por esta energía terrenal, esa regencia mercurial se traduce en pensamientos más activos, ganas de ordenar, limpiar, planificar y manifestar.

La Luna en Virgo del 20 de septiembre de 2025 llega justo en la antesala de un evento poderoso para atraer abundancia.

La Luna en Virgo del 20 de septiembre de 2025 llega justo en la antesala de un evento poderoso: el eclipse de Sol en el mismo signo del día siguiente. Este tránsito lunar abre una ventana ideal para poner orden en la mente y el corazón, y así alinear los pensamientos con la Ley de Atracción.

El eclipse de septiembre ocurre en el grado 29 de Virgo, asociado con finales definitivos.
El astro de la noche tarda unos 28 días en dar la vuelta completa al zodíaco y permanece aproximadamente 2 días y medio en cada signo. Esto significa que cada mes recorre los 12 signos y toca distintas áreas de nuestra vida. Sus cambios se sienten rápidos: por eso las emociones, el ánimo y el enfoque personal varían casi cada 3 días.

El perfil de la virgen está regido por Mercurio, el planeta de la mente, la comunicación y el análisis. Mientras que en Géminis (su otro domicilio) Mercurio se expresa de manera curiosa, rápida y social, en Virgo lo hace de forma más práctica, analítica y meticulosa. Esto le da a Virgo su energía característica: necesidad de comprender en detalle, organizar, discriminar lo útil de lo que no, y buscar eficiencia.

Cómo usar la Luna en Virgo para que la Ley de Atracción funcione a tu favor

Cuando la energía virginiana se activa, la claridad y el análisis se convierten en herramientas clave para manifestar con éxito. En astrología, Virgo es el signo de la organización, los hábitos y el detalle. Bajo la influencia del astro nocturno en este signo, nuestra necesidad de sentir seguridad se relaciona con la estructura y el orden. Esto significa que, al aplicar la Ley de Atracción, no bastará con visualizar: será necesario planificar, ordenar la rutina y tomar acciones pequeñas pero consistentes hacia el objetivo.

La Ley de Atracción sostiene que atraemos aquello en lo que enfocamos nuestra energía. Con el satélite lunar virginiano, este enfoque se vuelve más específico y concreto. En lugar de pedir “quiero abundancia”, es más efectivo anotar exactamente cuánto dinero necesitamos, cómo deseamos recibirlo y qué pasos reales vamos a dar para acercarnos a ello. Virgo ayuda a que el deseo deje de ser una idea abstracta y se transforme en un plan alcanzable.

Si lo que buscamos es amor, esta Luna invita a ser claros y realistas. La Ley de Atracción no se trata de esperar príncipes azules, sino de manifestar vínculos saludables y posibles. Es un ciclo ideal para escribir qué tipo de relación queremos, qué valores son innegociables y qué estamos dispuestos a dar a cambio. Virgo nos recuerda que el amor verdadero también necesita bases sólidas.

En el terreno laboral y económico, refuerza la importancia de los detalles. Es un tránsito ideal para actualizar el currículum, ordenar finanzas o proyectar nuevos ingresos. La Ley de Atracción se activa con mayor fuerza cuando la intención está respaldada por disciplina diaria. No es magia instantánea: es coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

