Meditaciones para cada signo durante los eclipses: ¿cuáles son las mejores?

Una manera poderosa de atravesar el cielo del mes es dedicar unos minutos a la práctica consciente, conectando con tu energía astral personal.

Meditaciones para cada signo durante los eclipses: los fenómenos celestes siempre marcan momentos de revelación, cierre y renacimiento. Son portales energéticos que invitan a soltar a través de prácticas espirituales lo viejo para abrir espacio a lo nuevo, ¿cuáles son las mejores para cada signo?

Estamos atravesando lo que se llama un portal entre eclipses, un período muy potente que funciona como un corredor energético. El 7 de septiembre pasado se perfeccionó el eclipse de Luna Llena en Piscis, que nos llevó a soltar viejas ilusiones, patrones de escape o apegos emocionales, para abrirnos a una sensibilidad más consciente y sanadora.

Por otro lado, el 21 de septiembre próximo, se dará en el cielo el eclipse de Sol en Virgo, que nos invita a sembrar nuevas rutinas, hábitos saludables y formas más prácticas de organizar nuestra vida, enfocándonos en lo que sí podemos transformar desde lo cotidiano. En este lapso —entre ambos sucesos astronómicos— la energía suele sentirse intensa, porque estamos cerrando capítulos y a la vez gestando lo nuevo. Es un tiempo perfecto para la meditación, la introspección y los rituales de limpieza, ya que todo lo que soltemos ahora tiene un efecto multiplicador.

meditacion mujer

Las mejores meditaciones para cada signo entre eclipses

Aries

Respirá profundo y repetí: “Me permito detener la prisa. Encuentro calma en mi fuego interior y confío en el tiempo perfecto de la vida”.

Tauro

Meditá enfocándote en tu cuerpo. Sentí la tierra bajo tus pies y afirmá: “Soy estabilidad, seguridad y abundancia. Libero los miedos y me abro al disfrute”.

Géminis

Visualizá una luz en tu mente que ordena tus pensamientos. Decí: “Mis ideas fluyen con claridad. Me abro a escuchar mi voz interior sin distracciones”.

Cáncer

Conectá con tu corazón. Imaginá que se llena de luz y recitá: “Soy cuidado, amor y protección. Suelto las cargas emocionales que no me pertenecen”.

Leo

Meditá llevando tus manos al plexo solar. Afirmá: “Mi brillo es auténtico y nace del amor propio. No necesito aprobación externa para sentirme valioso”.

Virgo

En silencio, enfocá la respiración en tu abdomen y decí: “Me libero de la perfección. Abrazo la sencillez y confío en que todo se acomoda en orden divino”.

Libra

Visualizá una balanza equilibrada en tu pecho. Repetí: “Elijo la armonía en mis vínculos. Dejo atrás lo que no suma paz a mi vida”.

Escorpio

Meditá imaginando una serpiente que muda su piel. Decí: “Acepto la transformación. Suelto lo viejo y renazco en mi poder”.

Sagitario

Respirá mirando hacia arriba, como buscando el horizonte. Afirmá: “Confío en mi camino. Mi espíritu se expande con fe y sabiduría”.

Capricornio

Visualizá una montaña frente a vos. Repetí: “Avanzo paso a paso. Suelto el control rígido y confío en mi fortaleza interior”.

Acuario

Imaginá un río de agua cristalina que fluye. Decí: “Soy libre para innovar y crear. Me permito ser auténtico y fluir con el cambio”.

Piscis

Meditá con los ojos cerrados visualizando un mar tranquilo. Afirmá: “Me uno al todo. Suelto la confusión y me entrego a la paz interior”.

