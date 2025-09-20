Sol conjunción Mercurio de hoy: ¿quiénes se expresarán sin límites? Son días en los que las palabras fluyen con facilidad y pueden llegar directo al corazón de los demás, combinando lógica y sensibilidad. Por







Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación. ¿Quiénes son los más influenciados? Pexels

Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación clara, pero también muy seductora y sin filtros. Este tránsito potencia a ciertos signos dándoles la capacidad de expresarse con precisión, ingenio y cierto encanto, ¿quiénes se expresarán sin límites?

Quienes se vean más influenciados podrían atreverse a decir lo que piensan sin autocensura, a debatir ideas con pasión o incluso a seducir con su discurso, porque la conjunción fusiona la claridad analítica de Virgo con la armonía y el tacto social de Libra. Es un momento ideal para entrevistas, presentaciones, declaraciones sinceras o conversaciones que requieren equilibrio entre honestidad y diplomacia.

Con la conjunción del rey Sol en el signo de la virgen con la esfera mercurial en el signo de la balanza, los perfiles astrales que sentirán la influencia más fuerte hoy son aquellos que tienen puntos sensibles (Sol, Luna, Ascendente o planetas personales) en Virgo, Libra y Géminis.

Verborragia 3.jpg Los signos del zodiaco más dados para charlar. Freepik