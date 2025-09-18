18 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 19 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 19 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Meditaciones para cada signo durante los eclipses: los fenómenos celestes siempre marcan momentos de revelación y es ideal llevar a cabo practicas espirituales para atravesarlos.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente no derrochar o se arrepentirá. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Buen estado de salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Practique alguna actividad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Un familiar le da buenas noticias económicas. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es insano.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Encontrará distintas formas de ganar dinero. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

