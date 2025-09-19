Eclipse en Virgo: los 4 signos que se enamoran antes de fin de mes En cada temporada de eclipses, aunque todos sentimos el movimiento, siempre hay perfiles astrales más influenciados que otros. Por







Con el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre, el cielo abre un portal de nuevos comienzos justo en una Luna Nueva que pide orden, intención y claridad. Y aunque esta energía toca a todos, hay 4 signos que sentirán un flechazo inesperado antes de que termine el mes.

Septiembre está siendo un período intenso y decisivo: dos eclipses en pocos días mueven las piezas del tablero cósmico y nos obligan a mirar de frente lo que termina. El Sol virginiano intenta ordenar, perfeccionar y darle forma a las cosas, pero la fuerza eclipsada demuestra que hay estructuras que ya no se pueden sostener. Lo que parecía firme se tambalea, y al mismo tiempo se abre la posibilidad de nuevos comienzos más auténticos y alineados con lo que realmente somos.

En cada temporada de eclipses, aunque la energía es colectiva y nos atraviesa a todos, siempre hay perfiles astrales más impactados. Los fenómenos del cielo se sienten con mayor fuerza en los signos que comparten el mismo eje que el evento (en este caso Virgo–Piscis y, por resonancia, Géminis–Sagitario).

amor primavera

Los 4 signos que se enamoran antes de fin de mes Virgo : después de tanto análisis, el eclipse los sorprende con una oportunidad de romance que parece hecha a medida. Dejan de buscar la perfección y se animan a lo real.

: después de tanto análisis, el eclipse los sorprende con una oportunidad de romance que parece hecha a medida. Dejan de buscar la perfección y se animan a lo real. Piscis : con el eclipse iluminando su eje, se abre una nueva etapa en el amor. La sensibilidad se convierte en imán y puede aparecer alguien que toque fibras muy profundas.

: con el eclipse iluminando su eje, se abre una nueva etapa en el amor. La sensibilidad se convierte en imán y puede aparecer alguien que toque fibras muy profundas. Géminis : Urano y Plutón les abren el juego a conexiones inesperadas, y la chispa puede surgir en un encuentro casual. Todo lo que sea conversación los enciende.

: Urano y Plutón les abren el juego a conexiones inesperadas, y la chispa puede surgir en un encuentro casual. Todo lo que sea conversación los enciende. Sagitario: la Luna Nueva activa su deseo de explorar y expandirse. Se animan a mirar hacia otros horizontes… y ahí mismo puede aparecer el flechazo.