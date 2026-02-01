Qué indica que el 1 de febrero la Luna esté en Leo

El mes comienza con una energía expresiva y vital que impulsa a mostrarse, tomar protagonismo y conectar con el deseo auténtico, marcando un inicio enfocado en la identidad y el amor propio.

El 1 de febrero impulsa a actuar desde la autenticidad.

El primer día del segundo mes del año arranca con una energía intensa y expresiva. El astro nocturno transita por Leo, el signo vinculado a la identidad, la creatividad y la necesidad de reconocimiento, ¿qué indica?

Este clima lunar marca el tono del inicio del mes y propone un comienzo activo, visible y centrado en el yo. Lejos del repliegue emocional, esta posición invita a mostrarse, tomar protagonismo y expresar lo que se siente sin pedir permiso.

Leo es un signo de fuego que busca afirmarse desde el corazón. Cuando la Luna transita por este signo, las emociones se viven con intensidad y necesidad de expresión. Hay un fuerte impulso a ser vistos, valorados y reconocidos por quienes somos.

No es una Luna para esconderse, sino para habitar la propia luz emocional.

Cómo escribe la letra S una persona egoísta, según la Grafología Cómo escribe la letra S una persona egoísta, según la Grafología

Cómo impacta la Luna en Leo en el inicio de febrero 2026

Que febrero comience con la Luna en Leo indica que el mes arranca pidiendo presencia antes que cautela. Es un momento ideal para preguntarse si estamos viviendo desde el deseo genuino o desde la aprobación ajena.

Energéticamente, propone:

Empezar el mes tomando iniciativa

Escuchar lo que el corazón quiere expresar

Priorizar la creatividad y el disfrute

Animarse a ocupar espacio

Es una jornada propicia para mostrarse, tomar decisiones personales y darle lugar a lo que genera entusiasmo. Todo lo que tenga que ver con expresión creativa, vínculos desde el deseo y afirmación personal se ve favorecido bajo esta influencia lunar. La Luna leonina recuerda que no todo comienzo necesita introspección: algunos inicios necesitan coraje, presencia y amor propio. Arrancar febrero desde ahí puede marcar el tono del mes completo.