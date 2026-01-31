31 de enero de 2026 Inicio
Mercurio entra en Piscis: cómo cambia la comunicación de todos los signos

Es un momento en el que las palabras pueden inspirar, conmover o confundir, según cómo se utilicen, y donde cobra fuerza la necesidad de escuchar más allá de lo literal, leer entre líneas y revisar acuerdos.

El 6 de febrero de 2026

El 6 de febrero de 2026, Mercurio entra en Piscis impactando a los signos.

  • La energía mental se vuelve más intuitiva que racional, favoreciendo la imaginación y la sensibilidad.
  • Aumenta la necesidad de escuchar el clima emocional detrás de cada mensaje.
  • Las conversaciones pueden fluir desde lo creativo, pero también prestarse a malentendidos.
  • Buen momento para expresar ideas artísticas, espirituales o inspiradoras.

El 6 de febrero de 2026, Mercurio entra en Piscis, un tránsito que cambia por completo el clima mental. El planeta de la palabra, las ideas y los intercambios— deja la lógica aérea de Acuario y se sumerge en energía de agua sensible, intuitivo y simbólico. ¿Cómo cambia la comunicación de todos los signos?

El intercambio se vuelve más emocional, empático e imaginativo, pero también más difuso: se habla más desde lo que se siente que desde lo que se piensa.

Este tránsito se da en un clima astral particular, ya que mientras Mercurio ingresa en el signo de los peces, el Sol continúa su recorrido por Acuario, generando una tensión entre la mente racional y la percepción sensible. Las ideas circulan con rapidez, pero no siempre con claridad, y la comunicación se vuelve más intuitiva, emocional y simbólica que lógica.

Mercurio en Piscis

Así impacta Mercurio en Piscis en la comunicación de cada signo

  • Aries

Se atenúa el impulso directo. Las palabras salen más suaves, pero también menos claras. Buen momento para escuchar, escribir o reflexionar antes de hablar.

  • Tauro

La comunicación se vuelve más empática en grupos y amistades. Hay mayor sensibilidad para captar climas emocionales, aunque puede costar poner límites verbales.

  • Géminis

Tu regente entra en un terreno incómodo: puede haber confusión, malos entendidos o falta de foco en lo profesional. Conviene chequear datos y no prometer de más.

  • Cáncer

Tránsito afín. La palabra fluye desde la intuición y la emoción. Excelente momento para estudiar temas espirituales, escribir o hablar desde la experiencia personal.

  • Leo

Las conversaciones se vuelven más profundas e íntimas. Se dicen cosas que antes no se podían nombrar. Cuidado con suposiciones o silencios que generan ruido.

  • Virgo

Mercurio, tu regente, queda en oposición a tu signo. La comunicación con otros puede volverse confusa o ambigua. Clave pedir aclaraciones y no dar nada por sentado.

  • Libra

Buen momento para conversaciones sensibles en el trabajo y la rutina diaria. Se favorece la escucha, pero puede faltar precisión en acuerdos prácticos.

  • Escorpio

La palabra se carga de emoción, creatividad y magnetismo. Excelente tránsito para escribir, crear o hablar desde lo auténtico, aunque no todo sea racional.

  • Sagitario

Las charlas familiares o del pasado toman protagonismo. Hay más nostalgia que lógica. Ideal para sanar conversaciones pendientes, no para discutir.

  • Capricornio

La comunicación cotidiana se vuelve más empática, pero menos estructurada. Atención a mensajes confusos, malinterpretaciones o promesas poco claras.

  • Acuario

Después de un período mental intenso, Mercurio en Piscis te pide bajar de la cabeza al sentir. Se habla menos desde la idea y más desde el valor emocional.

  • Piscis

Mercurio en tu signo activa la expresión personal. Hay inspiración, intuición y creatividad, pero también tendencia a dispersarse. Ideal para arte, escritura y sanación.

