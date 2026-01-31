31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 1 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El 6 de febrero de 2026, Mercurio entra en Piscis impactando a los signos.
Te puede interesar:

Mercurio entra en Piscis: cómo cambia la comunicación de todos los signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. El estómago, su punto débil, se resiente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Deje esa relación si no le interesa. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Económicamente, no se puede quejar. Es el momento de hacerse valer profesionalmente. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. La venta de inmuebles mejora su economía. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Momento idóneo para inversiones. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Preste más atención a su dieta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 31 de enero

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

¿Cuál es el arcángel que nos protege durante los eclipses?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

El último finde de enero marca un antes y un después para estos signos.

El último fin de semana de enero marca un antes y un después para estos signos

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 28 de enero

Rating Cero

Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.
play

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.
play

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Mientras Miranda! se toma un respiro, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

Mientras Miranda! se toma un descanso, llega Fiesta Poppa: una celebración pop para todas las generaciones

play

El insólito escándalo que tiene a Santi Maratea contra las cuerdas: "Me hago responsable"

Aquino aseguró que la espiritualidad la ayudó a superar las pérdidas.
play

"Lo enterró solo": el desgarrador relato de Soledad Aquino sobre el hijo que perdió con Marcelo Tinelli

últimas noticias

La ciencia actual sostiene que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la jornada diaria.

Qué importancia tiene el sueño para la longevidad: es más relevante que la dieta y el ejercicio

Hace 21 minutos
play
Netflix incorporó a su catálogo una producción muy esperada por los fans de Los Juegos del Hambre. La llegada de esta historia reavivó el interés por las películas de un mundo distópico que marcó a millones de espectadores en 2010.

La última película de Los Juegos del Hambre llegó a Netflix: de qué se trata La balada de pájaros cantores y serpientes

Hace 23 minutos
play
Netflix expone el mundo oculto de las aduanas internacionales.

Muestra los secretos de los aeropuertos: la miniserie de 7 capítulos que te va a volar la cabeza en Netflix

Hace 25 minutos
Conocé todo sobre el Palacio Noel, lugar destacado dentro del Turismo en Buenos Aires

Cómo es el Palacio Noel, el lugar de Buenos Aires que también tiene un jardín destacado y es ideal para visitar

Hace 28 minutos
Moria habló sobre una pareja polémica durante su programa y confirmó su vuelta

Moria Casán reveló cuál es la famosa pareja argentina que sigue con su relación pese a los rumores: ¿quiénes son?

Hace 29 minutos