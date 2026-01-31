Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 1 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio entra en Piscis: cómo cambia la comunicación de todos los signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

(21 de abril al 21 de mayo)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy bien con los amigos, y aún mejor con la pareja. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. El estómago, su punto débil, se resiente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Deje esa relación si no le interesa. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Recuerde, cuide a diario el amor. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Tenga cuidado con su cabeza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Económicamente, no se puede quejar. Es el momento de hacerse valer profesionalmente. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. La venta de inmuebles mejora su economía. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Momento idóneo para inversiones. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Preste más atención a su dieta.