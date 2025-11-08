¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos
Urano vuelve a Tauro y sacude tu zona de seguridad: ¿estás lista para cambiar lo que parecía “para siempre”?
Tauro, Escorpio, Leo y Acuario: se viene el último gran giro del destino hasta 2026.
Revolución interna y externa: Urano viene a romper lo que ya no podés sostener.
Economía personal, vínculos y valores: lo que no es auténtico, cae.
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos, porque el planeta rebelde tiende a afectar estructuras y valores establecidos.
Recordemos que Urano entró por primera vez al signo del toro en el 2018, revolucionando nuestra relación con el dinero, los recursos, el cuerpo, la tierra y el valor personal. Después pasó unos meses en Géminis recientemente, abriendo conversaciones, ideas nuevas, cambios en la manera de comunicarnos.
Pero ahora Urano vuelve a Tauro y se queda hasta abril de 2026 y si algo se siente inestable, no es para destruir: es para actualizar. Y como este mes Mercurio y Marte están en Sagitario, la verdad sale a la luz. No se puede sostener lo que ya no vibra con tu valor real. Elegite. De verdad. Hasta el fondo.
Signos más impactados por Urano en Tauro (noviembre 2025 – abril 2026)
1. Tauro (Sol, Ascendente o Luna en Tauro):
Es el signo donde Urano transita, así que los cambios serán muy personales.
Transformaciones en la economía personal, ingresos y valores, ganas de romper con rutinas y formas de seguridad que ya no funcionan.
Posible apertura a nuevas tecnologías, inversiones o formas de generar dinero.
2. Escorpio (Sol, Ascendente o Luna en Escorpio):
Oposición directa a Urano en Tauro, lo que puede generar tensión en relaciones cercanas, pareja o sociedades.
Necesidad de soltar estructuras rígidas en vínculos y aceptar cambios inesperados en lo emocional o financiero compartido.
3. Leo y Acuario (signos fijos):
Se sienten los efectos de manera lateral, sobre todo en proyectos creativos, carreras y amistades.
Posible despertar de ideas revolucionarias, cambios de rumbo o encuentros con personas que abren nuevas oportunidades.
4. Capricornio (Sol, Ascendente o Luna en Capricornio):
Urano puede mover asuntos relacionados con trabajo, disciplina y metas a largo plazo.