8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Tras una Luna Llena movilizante, comienza una etapa más calma pero decisiva: no se trata de avanzar rápido, sino de revisar lo que valoramos de verdad.

Por
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025

Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

  • Urano vuelve a Tauro y sacude tu zona de seguridad: ¿estás lista para cambiar lo que parecía “para siempre”?
  • Tauro, Escorpio, Leo y Acuario: se viene el último gran giro del destino hasta 2026.
  • Revolución interna y externa: Urano viene a romper lo que ya no podés sostener.
  • Economía personal, vínculos y valores: lo que no es auténtico, cae.

Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos, porque el planeta rebelde tiende a afectar estructuras y valores establecidos.

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 8 de noviembre

Recordemos que Urano entró por primera vez al signo del toro en el 2018, revolucionando nuestra relación con el dinero, los recursos, el cuerpo, la tierra y el valor personal. Después pasó unos meses en Géminis recientemente, abriendo conversaciones, ideas nuevas, cambios en la manera de comunicarnos.

Pero ahora Urano vuelve a Tauro y se queda hasta abril de 2026 y si algo se siente inestable, no es para destruir: es para actualizar. Y como este mes Mercurio y Marte están en Sagitario, la verdad sale a la luz. No se puede sostener lo que ya no vibra con tu valor real. Elegite. De verdad. Hasta el fondo.

Diseño sin título - 2025-11-07T093335.912

Signos más impactados por Urano en Tauro (noviembre 2025 – abril 2026)

1. Tauro (Sol, Ascendente o Luna en Tauro):

  • Es el signo donde Urano transita, así que los cambios serán muy personales.
  • Transformaciones en la economía personal, ingresos y valores, ganas de romper con rutinas y formas de seguridad que ya no funcionan.
  • Posible apertura a nuevas tecnologías, inversiones o formas de generar dinero.

2. Escorpio (Sol, Ascendente o Luna en Escorpio):

  • Oposición directa a Urano en Tauro, lo que puede generar tensión en relaciones cercanas, pareja o sociedades.
  • Necesidad de soltar estructuras rígidas en vínculos y aceptar cambios inesperados en lo emocional o financiero compartido.

3. Leo y Acuario (signos fijos):

  • Se sienten los efectos de manera lateral, sobre todo en proyectos creativos, carreras y amistades.
  • Posible despertar de ideas revolucionarias, cambios de rumbo o encuentros con personas que abren nuevas oportunidades.

4. Capricornio (Sol, Ascendente o Luna en Capricornio):

  • Urano puede mover asuntos relacionados con trabajo, disciplina y metas a largo plazo.

Noticias relacionadas

Astrología: cómo afectará Mercurio en Sagitario a los signos.

Atención: Mercurio en Sagitario desata la verdad y algunos signos lo van a sentir fuerte

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Luna cuarto menguante en Tauro: ¿hoy es el mejor día para cortarte el pelo?

Cuarto menguante en Tauro: ¿hoy es el mejor día para cortarte el pelo?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, jueves 6 de noviembre

¿Cuáles son los signos que tienen que tomar una decisión hoy?

Luna Llena en Tauro: los signos que tienen que tomar una decisión hoy

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre

Rating Cero

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

¿Qué tan clásico es? ¿Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix?.
play

¿Qué tan clásico es? Cuál es la trama de Frankenstein, la película dirigida por Guillermo del Toro que ya está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
play

Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

últimas noticias

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: Dios, familia y Patria

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Hace 4 minutos
Lula Da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas del temporal.

Lula envía ayuda humanitaria y un equipo interministerial para reconstruir las ciudad afectadas

Hace 6 minutos
Cambiar la contraseña del Wi-Fi solo toma unos minutos.

Adiós a perder el tiempo: cómo cambiar la contraseña del Wi-Fi desde el celular sin esperar al servicio técnico

Hace 12 minutos
Con la entrada de Urano en Tauro el 8 de noviembre de 2025, los signos que sentirán mayores cambios y sacudones internos son los perfiles astrales fijos

¡Prepárate para la revolución! Urano entra en Tauro sacude la estabilidad de cuatro signos

Hace 22 minutos
No se registraron heridos ni víctimas fatales. 

Misiones: el brutal temporal provocó destrozos en varias localidades

Hace 28 minutos