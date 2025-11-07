Astrología: cómo afectará Mercurio en Sagitario a los signos.
Mercurio en Sagitario impulsa la sinceridad brutal, los debates intensos y las opiniones sin filtro: lo que se dice puede no tener marcha atrás.
Del 18 de noviembre, Mercurio retrocede a Escorpio, llevando las conversaciones a lo profundo: secretos, verdades guardadas y temas no resueltos salen a la luz.
Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio serán los signos más impactados: revisiones, reencuentros, aclaraciones pendientes y decisiones que necesitan pausa.
El consejo clave del tránsito: pensar antes de hablar, revisar antes de firmar, respirar antes de reaccionar. La palabra tiene poder, y peso.
Atención: Mercurio en Sagitario desata la verdad y algunos signos lo van a sentir fuerte. El planeta de la comunicación acaba de entrar en la marca estelar de la flecha, regida por Júpiter y de visión amplia.
Este movimiento tiende a estimular el entusiasmo, las ideas grandes y las ganas de expresar lo que sentimos sin filtro. Pero atención: el 18 de noviembre Mercurio comenzará su retrogradación y volverá hacia Escorpio, donde la energía de comunicación se vuelve mucho más profunda, emocional e intensa.
Cuando Mercurio se posiciona ahí, la palabra se vuelve más franca, directa y a veces impulsiva. Podés sentir:
ganas de decir todo lo que pensás,
necesidad de defender tus opiniones,
debates encendidos,
exceso de confianza verbal (lo que pienso → lo digo).
Los signos que van a sentir fuerte Mercurio en Sagitario
Aunque todos lo sienten, Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio son los más movilizados.
Géminis
Regido por Mercurio, su mente va a estar más dispersa. Podría haber:
demoras en trámites,
mensajes que se malinterpretan,
dificultades para concentrarse.
Clave: revisar todo antes de enviar, firmar o comprometerse.
Virgo
También bajo dominio de Mercurio. Se activa la necesidad de reordenar la rutina. Podrían surgir imprevistos laborales o de salud que obliguen a reorganizar horarios.
Clave: este ajuste puede ser muy productivo si lo tomás como oportunidad para mejorar métodos y hábitos.
Sagitario
Mercurio empieza el retroceso en tu signo.
Podés sentir:
frustración por demoras,
choques por decir las cosas “crudas”,
cuestionamiento de planes a futuro.
Clave: pensar antes de hablar.
Piscis
Cuando Mercurio vuelva a tu signo, se profundizan los procesos emocionales.
Podrían retornar:
charlas pendientes,
vínculos sin cerrar,
secretos que salen a la luz.
Clave: hablar desde el corazón, no desde la intuición.