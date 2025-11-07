Cuatro perfiles astrales sentirán este movimiento con más fuerza y podrían enfrentar malentendidos, conversaciones pendientes y revelaciones inesperadas.

Astrología: cómo afectará Mercurio en Sagitario a los signos.

Atención: Mercurio en Sagitario desata la verdad y algunos signos lo van a sentir fuerte . El planeta de la comunicación acaba de entrar en la marca estelar de la flecha, regida por Júpiter y de visión amplia.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Este movimiento tiende a estimular el entusiasmo, las ideas grandes y las ganas de expresar lo que sentimos sin filtro. Pero atención: el 18 de noviembre Mercurio comenzará su retrogradación y volverá hacia Escorpio, donde la energía de comunicación se vuelve mucho más profunda, emocional e intensa.

Cuando Mercurio se posiciona ahí, la palabra se vuelve más franca, directa y a veces impulsiva. Podés sentir:

Aunque todos lo sienten, Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio son los más movilizados.

Regido por Mercurio, su mente va a estar más dispersa. Podría haber:

demoras en trámites,

mensajes que se malinterpretan,

dificultades para concentrarse.

Clave: revisar todo antes de enviar, firmar o comprometerse.

Virgo

También bajo dominio de Mercurio. Se activa la necesidad de reordenar la rutina. Podrían surgir imprevistos laborales o de salud que obliguen a reorganizar horarios.

Clave: este ajuste puede ser muy productivo si lo tomás como oportunidad para mejorar métodos y hábitos.

Sagitario

Mercurio empieza el retroceso en tu signo.

Podés sentir:

frustración por demoras,

choques por decir las cosas “crudas”,

cuestionamiento de planes a futuro.

Clave: pensar antes de hablar.

Piscis

Cuando Mercurio vuelva a tu signo, se profundizan los procesos emocionales.

Podrían retornar:

charlas pendientes,

vínculos sin cerrar,

secretos que salen a la luz.

Clave: hablar desde el corazón, no desde la intuición.