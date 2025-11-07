7 de noviembre de 2025 Inicio
Atención: Mercurio en Sagitario desata la verdad y algunos signos lo van a sentir fuerte

Cuatro perfiles astrales sentirán este movimiento con más fuerza y podrían enfrentar malentendidos, conversaciones pendientes y revelaciones inesperadas.

Por
Astrología: cómo afectará Mercurio en Sagitario a los signos.

  • Mercurio en Sagitario impulsa la sinceridad brutal, los debates intensos y las opiniones sin filtro: lo que se dice puede no tener marcha atrás.
  • Del 18 de noviembre, Mercurio retrocede a Escorpio, llevando las conversaciones a lo profundo: secretos, verdades guardadas y temas no resueltos salen a la luz.
  • Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio serán los signos más impactados: revisiones, reencuentros, aclaraciones pendientes y decisiones que necesitan pausa.
  • El consejo clave del tránsito: pensar antes de hablar, revisar antes de firmar, respirar antes de reaccionar. La palabra tiene poder, y peso.

Atención: Mercurio en Sagitario desata la verdad y algunos signos lo van a sentir fuerte. El planeta de la comunicación acaba de entrar en la marca estelar de la flecha, regida por Júpiter y de visión amplia.

Este movimiento tiende a estimular el entusiasmo, las ideas grandes y las ganas de expresar lo que sentimos sin filtro. Pero atención: el 18 de noviembre Mercurio comenzará su retrogradación y volverá hacia Escorpio, donde la energía de comunicación se vuelve mucho más profunda, emocional e intensa.

Cuando Mercurio se posiciona ahí, la palabra se vuelve más franca, directa y a veces impulsiva. Podés sentir:

  • ganas de decir todo lo que pensás,
  • necesidad de defender tus opiniones,
  • debates encendidos,
  • exceso de confianza verbal (lo que pienso → lo digo).

Los signos que van a sentir fuerte Mercurio en Sagitario

sagitario

Aunque todos lo sienten, Géminis, Virgo, Sagitario y Escorpio son los más movilizados.

Géminis

Regido por Mercurio, su mente va a estar más dispersa. Podría haber:

  • demoras en trámites,
  • mensajes que se malinterpretan,
  • dificultades para concentrarse.

Clave: revisar todo antes de enviar, firmar o comprometerse.

Virgo

También bajo dominio de Mercurio. Se activa la necesidad de reordenar la rutina. Podrían surgir imprevistos laborales o de salud que obliguen a reorganizar horarios.

Clave: este ajuste puede ser muy productivo si lo tomás como oportunidad para mejorar métodos y hábitos.

Sagitario

Mercurio empieza el retroceso en tu signo.

Podés sentir:

  • frustración por demoras,
  • choques por decir las cosas “crudas”,
  • cuestionamiento de planes a futuro.

Clave: pensar antes de hablar.

Piscis

Cuando Mercurio vuelva a tu signo, se profundizan los procesos emocionales.

Podrían retornar:

  • charlas pendientes,
  • vínculos sin cerrar,
  • secretos que salen a la luz.

Clave: hablar desde el corazón, no desde la intuición.

