Mhoni Vidente reveló los cuatro signos que tendrán suerte en la temporada de Acuario

La especialista destacó que los acuarianos son completamente comerciales y carismáticos, además de que casi todos los artistas famosos nacen en este mes. Esta energía favorecerá tanto a Acuario como a otros cuatro signos que recibirán doble suerte rápida gracias a la carta del As de Oros.

Mhoni Vidente anticipó que estos signos van a tener dinero y abundancia, pagarán deudas y empezarán a salir adelante. De todos modos, les recomendó ser muy cautelosos y reservados, no meterse en problemas que no son suyos, no platicar de más y ser un poco más conscientes de hacia dónde quieren ir.

Sus números mágicos para la temporada de Acuario son el 06, el 13 y el 21, mientras que sus colores de la suerte son el rojo y el naranja intenso. La astróloga les indicó prender una veladora roja o naranja el día 21 para que les dé suerte y afiance completamente la abundancia.

Acuario

Los acuarianos son carismáticos, convencedores y líderes naturales, pero tienen un problema grande: la soberbia y el rencor del pasado. Necesitan cambiar esa mentalidad y empezar a poner el chip en cuestiones positivas. Durante su era tendrán suerte doble en todos los sentidos, lo que los ayudará con cambios de trabajo, proyectos nuevos, negocios, nuevos amores compatibles y salud.

Tauro

Los taurinos tendrán una era de abundancia y estabilidad donde se va a acrecentar el dinero. Además, Acuario y Tauro son parejas compatibles; se llevarán muy bien en cuestiones de negocios y amorosas.

Libra

Los librianos recibirán una respuesta que estaban esperando durante la era de Acuario. Si están buscando un trabajo nuevo, una sanación o un cambio de casa, lo van a tener.

Sagitario

Los sagitarianos tendrán doble suerte rápida en la era de Acuario. Podrán cambiarse de trabajo, salir de viaje, tener un amor verdadero, progresar en cuestiones laborales y, sobre todo, quitarse energías negativas y malas vibras.