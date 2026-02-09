Horóscopo de hoy, 9 de febrero de 2026, por El Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos

Las predicciones del astrólogo resaltan la importancia de cuidar los vínculos, ordenar las finanzas y atender la salud física y espiritual para atravesar el día con equilibrio.

El horóscopo de hoy, 9 de febrero de 2026, llega de la mano del reconocido astrólogo y vidente domi nicano Víctor Florencio, El Niño Prodigio , quien comparte sus predicciones para los 12 signos del zodiaco .

La jornada estará marcada por una fuerte sensibilidad emocional, por lo que será clave actuar con cautela, conciencia y equilibrio. En este sentido, el día invita a actuar con sensibilidad, prudencia y madurez emocional. La energía sugiere proteger lo que valoras, ordenar tus finanzas y priorizar vínculos auténticos.

Consulta cada jornada las predicciones del zodiaco y prepárate para aprovechar al máximo las influencias astrales.

El clima emocional puede sentirse inestable. Evita compartir tu intimidad con personas que no han demostrado confianza. Proteger tus secretos será fundamental para evitar interferencias innecesarias y mantener tu equilibrio.

Tauro (04/20 – 05/20)

Las tensiones externas podrían afectar tu vida afectiva. Si tienes pareja, evita descargar frustraciones. Si estás soltero, modera actitudes impulsivas. Las conexiones profundas serán más significativas que los encuentros pasajeros.

Géminis (05/21 – 06/20)

Buen momento para enfocarte en la salud. Considera tu cuerpo como un templo y evita excesos. Incorporar rituales cotidianos de autocuidado fortalecerá tu bienestar físico y emocional.

Cáncer (06/21 – 07/20)

En el amor, evita manipulaciones o estrategias. El corazón debe guiar tus decisiones. No se trata de ganar o perder, sino de sentir con autenticidad y permitir que el vínculo te transforme.

Leo (07/21 – 08/21)

Protege tu entorno familiar de influencias externas. Resolver asuntos íntimos en privado evitará conflictos innecesarios. Hoy más que nunca, cuidar lo tuyo será prioridad.

Virgo (08/22 – 09/22)

Dedica tiempo a tus amistades y vínculos cercanos. Una conversación pendiente necesita ser abordada. Hacer una pausa en la rutina laboral ayudará a liberar tensiones acumuladas.

Libra (09/23 – 10/22)

Administra el dinero con prudencia. No es un día favorable para gastos impulsivos ni apuestas arriesgadas. La moderación financiera será tu mejor aliada.

Escorpio (10/23 – 11/22)

Podrías sentir presión por parte de familiares de carácter fuerte. Escucha tu intuición y no permitas que el miedo condicione tus decisiones. Nadie mejor que tú sabe qué es lo correcto.

Sagitario (11/23 – 12/20)

Tu sensibilidad estará amplificada. Evita exponerte a entornos negativos o personas bruscas. La introspección y la conexión espiritual serán herramientas clave para equilibrarte.

Capricornio (12/21 – 01/19)

Rodéate de personas auténticas. Si detectas actitudes interesadas, aléjate sin culpa. Prioriza relaciones donde exista lealtad y respeto genuino.

Acuario (01/20 – 02/18)

En el trabajo conviene actuar con cautela. Evita posturas individualistas que puedan afectar tu imagen profesional. Cumple con tus compromisos antes de iniciar nuevos proyectos.

Piscis (02/19 – 03/20)

Para avanzar, será necesario soltar resentimientos del pasado. Liberar antiguas cargas abrirá la puerta a nuevas oportunidades. La fe y la introspección serán claves para transformar tensiones en crecimiento.