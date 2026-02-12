Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

La película distribuida por Warner Bros. está en la pantalla grande desde este jueves y propone una impronta mucho más provocativa.

Cumbres Borrascosas, la novela de Emily Brontë , publicada en 1847 y adaptada en numerosas ocasiones, vuelve a los cines bajo la dirección de Emerald Fennell (Saltburn, Promising Young Woman), con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas. Esta nueva versión propone una mirada distinta, más arriesgada y sensual que las anteriores. Ahora bien, ¿cumple con las expectativas?

La historia sigue a Heathcliff (Jacob Elordi), un hombre consumido por el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, y a Cathy (Margot Robbie) , quien eligió casarse con un hombre rico. Su deseo de venganza lo llevará a desatar una tormenta de odio y sufrimiento sobre la familia de la mujer que lo traicionó, en un relato de pasión, obsesión y destrucción.

Cumbres Borrascosas, definitivamente, va a dar mucho de qué hablar. Va a haber gente que la odie, pero también va a haber gente que la ame. La película se toma sus licencias, no está adaptada fielmente al libro y, a diferencia de otras adaptaciones cinematográficas de este clásico, esta versión es una muy sensual. Así que eso es lo prioritario a tener en cuenta antes de ver la película.

La trama gira en torno a ello, y eso nos lo muestran desde un inicio, cuando vemos una horca pública en donde un hombre condenado aparece con una erección a la mitad de la ejecución, frente a una multitud observadora de este acontecimiento. Sí, la película abre así. Así que, a partir de allí, arranca un desfile de imágenes de índole sexual que tienen toda la intención de provocar al espectador, de hacer sentir. Y no son solamente escenas de sexo. Está en los planos de las manos, de los fluidos, el sonido de la masa de pan, elementos sadomasoquistas y hasta la lengua de Jacob Elordi.

Todo se vuelve erótico en esta película. Y ni que hablar del deseo de ambos protagonistas: Robbie y Elordi demuestran a la perfección ese sentimiento. Juntos tienen una química perfecta. Y si bien él es quien resalta dentro de todo el reparto (aunque tiene algunas escenas que más que enamoramiento causan gracia), Robbie lo acompaña muy bien. El grado de locura, obsesión y toxicidad que tienen ambos es bastante convincente y hasta tortuoso de ver.

margot robbie - cumbres borrascosas La película está pensada para provocar y sentir: desde paredes inspiradas en la piel de Catherine hasta escenas más gráficas.

Ahora bien, el gran problema de esta historia gira en torno a su guion y dirección, a cargo de Emerald Fennell. La cineasta inglesa viene de hacer un gran trabajo con Saltburn (2023), película también protagonizada por Elordi y con Robbie en la producción. Hay un aura bastante similar a aquella entrega en Cumbres Borrascosas, pero no se acerca a su nivel. Acá hay muchas falencias porque la historia sólo busca ser sensual y no ahonda realmente en la relación de Heathcliff y Catherine. Al no profundizarla, uno no termina de empatizar con los personajes y no entra en ese grado de drama que busca; uno piensa que son absurdos, caprichosos y hasta bastante molestos.

Por otro lado, hay algunos aspectos a destacar, como el diseño de producción (a cargo de Suzie Davies) y la fotografía (a cargo de Linus Sandgren). Pero hay otros que, en esa búsqueda de Fennell de mostrar la historia de manera diferente, desencajan bastante en la película.

El principal es el soundtrack, compuesto por Charli XCX: canciones de electropop en un drama de época resulta un tanto extraño y descoloca al espectador en algunas escenas. En la misma línea, el vestuario (Jacqueline Durran) y el maquillaje -que si bien son arte puro, pero más modernos- no terminan de convencer del todo para esta historia. Hay un tono similar a la serie Bridgerton, pero en este caso, bastante fallido.

vestuario - cumbres borrascosas En esta adaptación, el vestuario, maquillaje y peinado tiene una búsqueda mucho más moderna y excéntrica.

En definitiva, Cumbres Borrascosas es una entrega que cumple, pero al ras. Es una película que, a pesar de sus desatinos, está pensada provocar. En ese aspecto, es una cinta ideal para ver porque se entrega a lo sensorial y a la química de sus protagonistas. Pero se queda corto en lo esencial: la profundidad emocional. Si uno busca ese peso trágico y romántico, esta versión no cumplirá con las expectativas.