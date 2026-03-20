20 de marzo de 2026 Inicio
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Mercurio deja de retrogradar en Piscis: los signos que podrán recomponer la comunicación desde el 20 de marzo

Hoy el famoso planeta se pone directo y trae claridad tras semanas de confusión: estos son los perfiles astrales que podrán cerrar malentendidos y retomar conversaciones importantes.

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Mercurio deja de retrogradar en Piscis: el 20 de marzo de 2026

Mercurio deja de retrogradar en Piscis: el 20 de marzo de 2026

  • Fecha clave: 20 de marzo de 2026, Mercurio deja de retrogradar en Piscis.
  • Qué significa: termina una etapa de confusión, silencios y malentendidos.
  • Energía del tránsito: se disipa la “niebla mental” y vuelve la claridad.
  • Comunicación: mejoran los diálogos, acuerdos y conversaciones pendientes.

Mercurio deja de retrogradar en Piscis: el 20 de marzo de 2026, el planeta del dialogo finaliza su retrogradación en el signo de agua y marca un antes y un después en la forma de expresarnos. ¿Cuáles son los signos que podrán recomponer la comunicación?

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Luego de semanas de confusión, silencios incómodos y malentendidos, comienza una etapa en la que las palabras vuelven a encontrar su cauce. Este cambio ocurre en un momento clave: el mismo día del equinoccio y del ingreso del Sol en Aries, lo que potencia la sensación de nuevo comienzo mental y emocional. La “niebla pisciana” empieza a disiparse, permitiendo comprender lo que antes era difuso.

Con el Sol ingresando en Aries al mismo tiempo, el mensaje es claro: no alcanza con entender, ahora es momento de decir, decidir y avanzar.

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Cuáles son los signos que podrán recomponer la comunicación

  • Piscis: recupera claridad interna y puede expresar lo que venía sintiendo desde hace semanas. Es su momento de ordenar emociones y ponerlas en palabras.
  • Géminis: regido por Mercurio, siente un desbloqueo inmediato. Conversaciones pendientes, mensajes y decisiones empiezan a fluir con mayor naturalidad.
  • Virgo: su opuesto complementario también se activa. Es un período ideal para resolver conflictos, en vínculos cercanos o relaciones importantes.
  • Sagitario: encuentra respuestas a situaciones que generaban confusión. Puede retomar diálogos familiares o emocionales que habían quedado en pausa.

Qué cambia con Mercurio directo en Piscis

  • Se disuelve la sensación de “niebla mental”.
  • Las emociones encuentran palabras concretas.
  • Se revelan verdades que estaban ocultas o no se podían expresar.
  • Es más fácil cerrar malentendidos y retomar conversaciones importantes.
  • Este tránsito no implica volver exactamente a lo de antes, sino algo más profundo: comprender lo que dejó el proceso y actuar con mayor conciencia. Es el paso de la intuición a la acción, de lo abstracto a lo concreto.

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