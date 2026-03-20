Mercurio deja de retrogradar en Piscis: los signos que podrán recomponer la comunicación desde el 20 de marzo

- Fecha clave: 20 de marzo de 2026, Mercurio deja de retrogradar en Piscis.
- Qué significa: termina una etapa de confusión, silencios y malentendidos.
- Energía del tránsito: se disipa la “niebla mental” y vuelve la claridad.
- Comunicación: mejoran los diálogos, acuerdos y conversaciones pendientes.
Mercurio deja de retrogradar en Piscis: el 20 de marzo de 2026, el planeta del dialogo finaliza su retrogradación en el signo de agua y marca un antes y un después en la forma de expresarnos. ¿Cuáles son los signos que podrán recomponer la comunicación?