Mercurio deja de retrogradar en Piscis: los signos que podrán recomponer la comunicación desde el 20 de marzo Hoy el famoso planeta se pone directo y trae claridad tras semanas de confusión: estos son los perfiles astrales que podrán cerrar malentendidos y retomar conversaciones importantes. Por + Seguir en







Mercurio deja de retrogradar en Piscis: el 20 de marzo de 2026

Fecha clave: 20 de marzo de 2026, Mercurio deja de retrogradar en Piscis.

Qué significa: termina una etapa de confusión, silencios y malentendidos.

Energía del tránsito: se disipa la “niebla mental” y vuelve la claridad.

Comunicación: mejoran los diálogos, acuerdos y conversaciones pendientes. Mercurio deja de retrogradar en Piscis: el 20 de marzo de 2026, el planeta del dialogo finaliza su retrogradación en el signo de agua y marca un antes y un después en la forma de expresarnos. ¿Cuáles son los signos que podrán recomponer la comunicación?

Luego de semanas de confusión, silencios incómodos y malentendidos, comienza una etapa en la que las palabras vuelven a encontrar su cauce. Este cambio ocurre en un momento clave: el mismo día del equinoccio y del ingreso del Sol en Aries, lo que potencia la sensación de nuevo comienzo mental y emocional. La “niebla pisciana” empieza a disiparse, permitiendo comprender lo que antes era difuso.

Con el Sol ingresando en Aries al mismo tiempo, el mensaje es claro: no alcanza con entender, ahora es momento de decir, decidir y avanzar.