7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 7 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 7 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Llena en Géminis del 4 de diciembre de 2025 nos invita a mirar nuestra vida desde nuevos ángulos.
Te puede interesar:

Luna Llena en Géminis 2025: qué significa y cómo impacta en tu signo este 4 de diciembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Una pareja es cosa de dos, no lo olvide. Ciertos problemas de índole económico le preocuparán. Sea más humilde y pida ayuda a sus compañeros. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Plena normalidad en su corazón. Sus inquietudes económicas van en aumento. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Tras los excesos de estos días, descanse.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Haga dieta de forma controlada.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La familia le dará grandes alegrías. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuáles son los signos que encuentran el amor en Nochebuena 2025?

Cuáles son los signos que encontrarán el amor en Nochebuena 2025

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 6 de diciembre

Conocé las claves del horóscopo.

Venus entró en Sagitario: así afecta al amor, los vínculos y el deseo hasta el 24 de diciembre

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Los astros traen novedades para cada signo del zodiaco

Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: qué le espera a cada signo en el amor, el dinero y el bienestar

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre

Rating Cero

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La cantante pop siempre está presente en la cancha cuando juega De Paul.

Video: el tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el título de Inter Miami

Tras su participación en el reality, la exintegrante se encuentra desocupada.
play

La dura realidad de una exparticipante de Gran Hermano: "No puedo pagar el alquiler"

Fito Páez y el rector de la Universidad de Rosario,  Franco Bartolacci.

FITO PÁEZ es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

últimas noticias

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3837 del sábado 6 de diciembre de 2025

Hace 1 hora
La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

Hace 1 hora
Trump y los condecorados por el líder republicano.

Stallone, KISS y Gloria Gaynor entre los homenajeados por Trump en el Kennedy Center 2025

Hace 1 hora
Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo. 

El festejo de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos por el título del Inter de Miami

Hace 1 hora