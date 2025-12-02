Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 3 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Nota que algunas personas le atraen bastante. Debe velar más por sus intereses económicos. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

(21 de abril al 21 de mayo)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Momento propicio para invertir en el hogar. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Todo bien en cuestiones de salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Feliz y enamorado de su pareja. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Salud magnífica, salga a divertirse.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. La ansiada recuperación económica ha llegado. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Nervioso y depresivo, caerá en un pesimismo momentáneo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La vida de pareja se presenta confusa. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Le encargarán un informe profesional que hará muy bien. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La palabra clave en esta jornada es inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.