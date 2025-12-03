3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 4 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

¿Cuáles son los 4 signos que se ponen más dramáticos?
Luna en Cáncer: los 4 signos que se ponen más dramáticos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No debe confundir la amistad con el amor. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente, estará sobreexcitado y le costará dormir.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Romanticismo es lo que su pareja necesita. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. Laboralmente hablando, está imbatible. Gozará de un buen estado físico y mental.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su familia le hará llegar todo su cariño. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. A lo mejor aparecen pequeños conflictos en el área laboral. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente ahorrar un poco más. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada activa y alocada con sus amistades. Controle esos desenfrenados gastos. Su vida laboral sufrirá un acelerón, intente adaptarse. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

