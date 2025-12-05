Horóscopo de hoy, sábado 6 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 6 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Venus entró en Sagitario: así afecta al amor, los vínculos y el deseo hasta el 24 de diciembre

(21 de marzo al 20 de abril)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Consulte a un experto en asuntos financieros. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prudencia con las grasas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La comunicación es fundamental en las relaciones. Momento para generar prosperidad económica. Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Evite las situaciones de riesgo físico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Esa relación, que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.