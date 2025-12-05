5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 6 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 6 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Conocé las claves del horóscopo.
Te puede interesar:

Venus entró en Sagitario: así afecta al amor, los vínculos y el deseo hasta el 24 de diciembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Consulte a un experto en asuntos financieros. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prudencia con las grasas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La comunicación es fundamental en las relaciones. Momento para generar prosperidad económica. Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Su economía no está en el mejor momento. No se busque complicaciones con un colega. Proteja su garganta de manera especial.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Evite las situaciones de riesgo físico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Esa relación, que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Los astros traen novedades para cada signo del zodiaco

Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: qué le espera a cada signo en el amor, el dinero y el bienestar

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 3 de diciembre

La Luna Llena en Géminis del 4 de diciembre de 2025 nos invita a mirar nuestra vida desde nuevos ángulos.

Luna Llena en Géminis 2025: qué significa y cómo impacta en tu signo este 4 de diciembre

Horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 1° de diciembre

Rating Cero

Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.
play

Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
play

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

Una opción ideal para quienes buscan romance, humor y una atmósfera cálida típica de la temporada.
play

No te la podés perder: la película navideña de Netflix con Cameron Diaz y Kate Winslet

Sus declaraciones volvieron a generar interés por su separación y por las tensiones surgidas alrededor de la serie.

Qué dijo David Harbour, la estrella de Stranger Things, sobre su divorcio a principio de año

Esta es una de las películas más recordadas de Robin Williams.
play

Esta es la película de Netflix protagonizada por Robin Williams que es furor a pesar del tiempo

últimas noticias

play
Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.

Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

Hace 14 minutos
Flávio, el hijo mayor de Bolsonaro, será su sucesor político.

Flávio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, anunció que será candidato a la presidencia de Brasil

Hace 38 minutos
El ataque fue confirmado y difundido por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Estados Unidos volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: murieron cuatro personas

Hace 45 minutos
Los delfines en el interior del avión especial.

Video: así trasladaron a 10 delfines del Aquarium Mar del Plata hasta una playa de Egipto

Hace 50 minutos
San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección argentina.

Vuelos, comida y hoteles: Cuánto cuesta seguir a la Selección durante la fase de grupos

Hace 1 hora