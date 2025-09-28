28 de septiembre de 2025 Inicio
Es el momento perfecto para un rito de liberación, valentía y renacimiento. Este portal energético te brinda la posibilidad de cerrar lo viejo y encender el fuego interior que te impulsará a conquistar tus próximos desafíos.

El plenilunio del proximo mes se presenta como un portal energético cargado de fuego y determinación. Aries, el primer signo del zodíaco, invita a dar el primer paso, a iniciar sin miedo y a liberar todo lo que ya no tiene lugar en nuestra vida. ¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena del 7 octubre?.

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?
Te puede interesar:
¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Esta vez, la lunación está acompañada por Marte en Escorpio, lo que intensifica la fuerza del ritual y lo convierte en un momento ideal para cerrar ciclos y transformarlos en nuevas oportunidades.

El mejor rito para esta Luna Llena es uno de liberación y empoderamiento personal. Su objetivo es ayudarte a cortar con los miedos, los vínculos o los patrones que frenan tu avance, para dar lugar a nuevas acciones desde la valentía ariana. Lo más importante es conectar con tu propia fuerza interior y permitir que la energía de Marte en Escorpio profundice ese proceso.

Luna llena Aries

El mejor ritual para esta Luna Llena del 7 de octubre

Paso 1: Preparar el espacio

Elegí un lugar tranquilo donde puedas estar a solas. Encendé una vela roja o blanca, símbolos de fuego, claridad y coraje. Si podés, colocá también una piedra como jaspe rojo o cuarzo cristal para potenciar la energía del ritual.

Paso 2: Escribir lo que querés soltar

En un papel, anotá todo aquello que sientas que ya no aporta a tu vida: miedos, dudas, relaciones tóxicas, pensamientos limitantes. Sé sincero y escribí sin filtros, dejando que salga lo que guardaste durante mucho tiempo.

Paso 3: Declarar tu poder

Leé en voz alta lo que escribiste y, con convicción, decí: “Hoy libero todo lo que me detiene. Hoy elijo avanzar con coraje y confianza. Soy dueño de mi camino”. Esta afirmación conecta directamente con la energía de Aries y Marte, dándote un impulso extra.

Paso 4: Quemar el papel

Con cuidado, quema el papel en la llama de la vela y dejá que las cenizas se disipen. Este acto simbólico representa el cierre de un ciclo y la transformación de la energía, algo que Marte en Escorpio refuerza con su profundidad.

Paso 5: Visualizar tu nueva fuerza

Cerrá los ojos y visualizo cómo una luz roja brillante, como un fuego interno, se enciende en tu pecho. Sentí cómo crece y te llena de determinación, coraje y entusiasmo para encarar nuevos comienzos.

Paso 6: Agradecer y cerrar

Finalmente, agradecé a la Luna, a Marte y al universo por la oportunidad de renacer. Apagá la vela con respeto y guardá la piedra (si usaste una) como recordatorio de tu fuerza y decisión.

Luna llena en Aries: ¿cómo afectará a los signos el 7 de octubre?. 

Luna Llena en Aries: cómo afectará a los signos el 7 de octubre

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Este fin de semana, la Luna transita en Sagitario, signo asociado con la expansión.

Fin de semana con Luna en Sagitario: qué esperar según tu signo

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día con una energía de transición poderosa.

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena del 7 octubre?

