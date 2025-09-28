Es el momento perfecto para un rito de liberación, valentía y renacimiento. Este portal energético te brinda la posibilidad de cerrar lo viejo y encender el fuego interior que te impulsará a conquistar tus próximos desafíos.

El plenilunio del proximo mes se presenta como un portal energético cargado de fuego y determinación. Aries, el primer signo del zodíaco, invita a dar el primer paso, a iniciar sin miedo y a liberar todo lo que ya no tiene lugar en nuestra vida. ¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena del 7 octubre?.

Esta vez, la lunación está acompañada por Marte en Escorpio, lo que intensifica la fuerza del ritual y lo convierte en un momento ideal para cerrar ciclos y transformarlos en nuevas oportunidades.

El mejor rito para esta Luna Llena es uno de liberación y empoderamiento personal . Su objetivo es ayudarte a cortar con los miedos, los vínculos o los patrones que frenan tu avance, para dar lugar a nuevas acciones desde la valentía ariana. Lo más importante es conectar con tu propia fuerza interior y permitir que la energía de Marte en Escorpio profundice ese proceso.

Elegí un lugar tranquilo donde puedas estar a solas. Encendé una vela roja o blanca, símbolos de fuego, claridad y coraje. Si podés, colocá también una piedra como jaspe rojo o cuarzo cristal para potenciar la energía del ritual.

Paso 2: Escribir lo que querés soltar

En un papel, anotá todo aquello que sientas que ya no aporta a tu vida: miedos, dudas, relaciones tóxicas, pensamientos limitantes. Sé sincero y escribí sin filtros, dejando que salga lo que guardaste durante mucho tiempo.

Paso 3: Declarar tu poder

Leé en voz alta lo que escribiste y, con convicción, decí: “Hoy libero todo lo que me detiene. Hoy elijo avanzar con coraje y confianza. Soy dueño de mi camino”. Esta afirmación conecta directamente con la energía de Aries y Marte, dándote un impulso extra.

Paso 4: Quemar el papel

Con cuidado, quema el papel en la llama de la vela y dejá que las cenizas se disipen. Este acto simbólico representa el cierre de un ciclo y la transformación de la energía, algo que Marte en Escorpio refuerza con su profundidad.

Paso 5: Visualizar tu nueva fuerza

Cerrá los ojos y visualizo cómo una luz roja brillante, como un fuego interno, se enciende en tu pecho. Sentí cómo crece y te llena de determinación, coraje y entusiasmo para encarar nuevos comienzos.

Paso 6: Agradecer y cerrar

Finalmente, agradecé a la Luna, a Marte y al universo por la oportunidad de renacer. Apagá la vela con respeto y guardá la piedra (si usaste una) como recordatorio de tu fuerza y decisión.