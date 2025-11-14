15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado15 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 15 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. No es buen día para invertir en bolsa. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Apoyo incondicional en su entorno afectivo. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

