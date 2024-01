Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 7 al 12 de enero, signo por signo

Mhoni Vidente, astróloga, horóscopo, tarot, predicciones

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Estrella: vas a estar empezando un año con mucha luz, fuerza, buena actitud y determinación de ser alguien. Sigue con ese mismo entusiasmo todos los meses de este año. Piensa dos veces qué quieres hacer. Vas a pagar deudas que tenías atrasadas y te van a invitar a salir de viaje. Necesitarás determinación y autocontrol.

Números de la suerte: 17 y 25.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y naranja.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Virgo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Loco: va a ser una semana de tomar decisiones sabias, empezar a madurar y creer en ti. Las energías positivas van detrás de ti y es momento de tomar determinaciones. Empieza a estudiar y hacer ejercicio. Llega abundancia económica a través de personas o trabajos importantes.

Números de la suerte: 5 y 11.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: blanco y rojo.

Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, tomar determinaciones y empezar a crecer. No seas tan voluble; tienes que tener un pensamiento completamente en orden y ser consciente de hacia dónde vas. Será un año mágico de abundancia y estabilidad. Te ofrecen un nuevo trabajo.

Números de la suerte: 20 y 29.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Justicia: es una semana semana de hacerte justicia a ti mismo y poner el "yo" ante todo. Eres muy bueno creando planes, pero tienes que actuar y realizarte en lo que quieres. Empieza a buscar el buen rumbo de tu vida que este año promete mucho en cuestiones de estabilidad amorosa.

Números de la suerte: 1 y 15.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Acuario.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Sol: doble suerte rápida en todo lo que vayas a hacer esta semana. Tienes que determinar qué quieres para este año y llevarlo a cabo con intensidad. Va a ser una semana de mucho trabajo, retomar los estudios y empezar a hacer ejercicio. Llegan nuevos proyectos y oportunidades de trabajo.

Números de la suerte: 23 y 31.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul intenso y blanco.

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Géminis.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la templanza: calma, limpia tu cabeza de esas ideas negativas que últimamente estuviste arrastrando. Va a ser una semana de juntas laborales y cambios de puesto. Te va a llegar un dinero que te debían. Busca tu significado de vida y qué quieres para este año.

Números de la suerte: 9 y 18.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Cáncer.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del As de Oros: el triunfo, la estabilidad y el crecimiento se estarán dando en todos los sentidos. No pierdas de vista tus objetivos, pero administra tus tiempos y no te canses. No gastes tu dinero en cosas que no vayas a utilizar. Búscate energías que te den felicidad.

Números de la suerte: 27 y 30.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Acuario, Piscis y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Emperador: estás en lo grande y en lo estable, sigues creciendo. Va a ser una semana de tomar decisiones sabias para salir adelante en cuestiones laborales y de proyectos. Tienes que tomar acciones para empezar a avanzar y concentrarte en lo que quieres. Aprende a comunicarte, no te comas las ideas.

Números de la suerte: 19 y 28.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del carruaje: sigue avanzando, no te detengas y no tengas miedo. Vas a salir de viaje en estos días para un proyecto nuevo o un trabajo. Es una semana de oportunidades, reinventarte e invertir en ti. Escucha a tu razón, no tanto a tu corazón.

Números de la suerte: 2 y 6.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Aries, Leo y Libra.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Mago: estás cumpliendo años, te estás reinventando y sientes que las vibras se empiezan a alinear. Pide, que se te va a dar. Va a ser una semana de juntas laborales para proyectos nuevos. Te van a invitar a salir de viaje para un evento a finales de la semana.

Números de la suerte: 14 y 16.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo intenso y verde fuerte.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del As de Bastos: fuerza, poder y determinación. Esta semana tienes que tomar el control de tu mente, tus acciones y tu vida. No puedes dejar que los demás tomen decisiones por ti. Piensa en grande para que tengas resultados todavía mayores. Vas a encontrar la estabilidad en cuestiones amorosas o la persona ideal.

Números de la suerte: 4 y 10.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y azul fuerte.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Mundo: vas a tener el mundo a tus pies. Va a ser un año de realizarte, tomar decisiones y entregarte al éxito. Esta semana empezarás ese contrato o negocio que estabas esperando. Vas a tener ilusiones nuevas de hacer cosas diferentes. Será un año de entrega total al amor nuevo y compatible.

Números de la suerte: 8 y 22.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y azul fuerte.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Sagitario.