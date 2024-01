Las predicciones de Mhoni Vidente para 2024, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: va a ser un año de estar arriba, de recompensas económicas, de crecer sin limitantes y sobre todo de olvidar el pasado. Será un año de muchos viajes y de acrecentar tu patrimonio. Vas a tener mucho éxito en cuestiones laborales, pero tienes que preocuparte más por tu presente.

Mejores meses: febrero, marzo, agosto, septiembre y diciembre.

Números de la suerte: 7 y 22.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Virgo.

Arcángel a invocar: Metatrón, el día 13 de cada mes.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Diablo: va a ser un año de sacar todo lo negativo de tu vida, empezar desde cero y recuperar toda esa fuerza y energía positiva para levantarte después de caído. Será un año triunfante en cuestiones laborales y de negocios propios. Vas a ser un líder natural y a encontrar el camino de tu vida.

Mejores meses: febrero, mayo, julio y octubre.

Números de la suerte: 10 y 20.

Colores de la suerte: azul y blanco.

Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Acuario.

Arcángel a invocar: Rafael, el día 18 de cada mes.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Emperador: va a ser un año de crecer en todos los sentidos, pero más que todo en lo profesional. Encontrarás el éxito y la salud sin ningún problema. Vas a estar muy concentrado en ser algo o alguien en esta vida. Será un año de transformación positiva y purificación.

Mejores meses: abril, junio, septiembre y diciembre.

Números de la suerte: 2 y 17.

Colores de la suerte: rojo y naranja.

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Arcángel a invocar: Uriel, el día 4 de cada mes.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Carruaje: va a ser un año de no detenerse, progresar y no tener miedo. Te va a llegar la oportunidad de crecer económicamente, en lo profesional y en cuestiones amorosas. Concéntrate en el éxito total y en terminar lo que empiezas. No te estanques ni te limites.

Mejores meses: enero, mayo, junio y noviembre.

Números de la suerte: 8 y 15.

Colores de la suerte: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Virgo.

Arcángel a invocar: Gabriel, el día 6 de cada mes.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Loco: el éxito y la fuerza son tuyos; reinventarse en todos los sentidos va a ser fundamental. Son momentos de madurar, estás hecho para hacer grandes cosas en este año y nadie te va a detener. Entre más vayas al mar en 2024, más se va a purificar tu alma y tu cuerpo.

Mejores meses: enero, marzo, agosto, septiembre y diciembre.

Números de la suerte: 12 y 21.

Colores de la suerte: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Tauro.

Arcángel a invocar: Miguel, el día 11 de cada mes.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Sol: vas a brillar con luz propia, empezar a viajar, estar mejor económicamente y enamorarte intensamente. Es muy importante limpiar tu conciencia para que te puedas reinventar. Te van a llegar proyectos nuevos de trabajo.

Mejores meses: marzo, abril, septiembre, octubre y diciembre.

Números de la suerte: 1 y 16.

Colores de la suerte: amarillo y verde.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Aries.

Arcángel a invocar: Metatrón, el día 7 de cada mes.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Templanza: este año vienen cosas muy positivas, la posibilidad de reinventarse y ofrecimientos nuevos en cuestiones laborales. No estás solo ni sola; tienes ayuda de grandes personas que te van a encaminar al éxito y a recuperarte de cualquier enfermedad o pesar. Te vas a sacar la lotería.

Mejores meses: febrero, marzo, julio, octubre y noviembre.

Números de la suerte: 3 y 26.

Colores de la suerte: verde y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Aries y Géminis.

Arcángel a invocar: Jofiel, el día 17 de cada mes.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mundo: va a ser un año de tomar decisiones, saber hacia dónde vas y qué quieres. Será un año de divorcio o de separación, pero también de volver a encontrar el amor o estar más estable. Vas a tener un crecimiento extra en cuestiones económicas.

Mejores meses: enero, mayo, agosto y noviembre.

Números de la suerte: 4 y 5.

Colores de la suerte: rojo y naranja.

Signos compatibles: Cáncer, Piscis y Leo.

Arcángel a invocar: Raziel, el día 1 de cada mes.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del As de Oros: suerte, abundancia y poder. Este año vas a poder reinventarte; vienes de situaciones complicadas de años anteriores, pero 2024 es tuyo. Vas a empezar a crecer económicamente y a ser un líder natural. Será un año de viajes, de amores profundos y verdaderos.

Mejores meses: febrero, marzo, agosto y diciembre.

Números de la suerte: 6 y 31.

Colores de la suerte: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Leo, Libra y Aries.

Arcángel a invocar: Miguel, el día 8 de cada mes.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Estrella: tienes que brillar y concentrarte en terminar las cosas que empezaste. Este año es fundamental para que alcances todo lo que estabas deseando. Será un año de viajes y de estar conociendo gente importante. Cuida tu salud física y mental. Llega mucha abundancia.

Mejores meses: enero, marzo, agosto, septiembre y diciembre.

Números de la suerte: 11 y 28.

Colores de la suerte: naranja y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Arcángel a invocar: Uriel, el día 3 de cada mes.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Mago: va a ser un año maravilloso, las energías cósmicas están a tu favor. Será un año de grandes logros, riqueza, abundancia y estabilidad, pero tienes que fijarte muy bien con quién te relacionas. Va a ser un año definitivo en tu vida para conseguir lo que tanto deseas.

Mejores meses: febrero, marzo, junio, agosto, y diciembre.

Números de la suerte: 13 y 23.

Colores de la suerte: azul intenso y blanco.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Arcángel a invocar: Gabriel, el día 15 de cada mes.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Fuerza: nadie te va a detener, nadie va a poder con tu luz, fuerza y energía. Va a ser un año de lograr los objetivos que tienes en mente. Vas a encontrar la estabilidad mental y económica. Es un año de limpiarse completamente de todo lo que venías arrastrando.

Mejores meses: febrero, marzo, agosto, octubre y diciembre.

Números de la suerte: 14 y 27.

Colores de la suerte: dorado y rojo.

Signos compatibles: Acuario, Cáncer y Escorpio.

Arcángel a invocar: Miguel, el día 12 de cada mes.